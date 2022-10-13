بحضور وزير الرياضة.. تنظيم أضخم ماراثون في مصر بمنطقة الأهرامات

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر الإعلان عن تنظيم سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي.

وتحدد يوم 10 ديسمبر المقبل بمنطقة الأهرامات بالجيزة لإقامة الماراثون تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد سباق نصف ماراثون الأهرامات، الحدث الأكبر من نوعه في مصر، ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات.

كما سيشرف الاتحاد المصري لألعاب القوى على السباق للتأكد من أن جميع المسافات تمت وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سباقات الجري الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة في المؤتمر الصحفي: "سباق نصف ماراثون الأهرامات يعد واحداً من كبرى السباقات الرياضية التى يتم تنظيمها، ويشهد مشاركة كبيرة من قبل المصريين ومختلف المنشآت الأجنبية".

سباق نصف ماراثون الأهرامات يعد واحداً من كبرى السباقات الرياضية التى يتم تنظيمها، ويشهد مشاركة كبيرة من قبل المصريين ومختلف المنشآت الأجنبية.

ومن جهته قال أيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري المنظمة للحدث: "هدفنا الأساسي أن يصبح نصف ماراثون الأهرامات أحد أبرز وأهم فاعليات الجري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويتيح سباق نصف ماراثون الأهرامات المشاركة من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية، والترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا، واستغلال منطقة الأهرامات والتي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع.