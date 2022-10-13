بحضور وزير الرياضة.. تنظيم أضخم ماراثون في مصر بمنطقة الأهرامات

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

الماراثون

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر الإعلان عن تنظيم سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي.

وتحدد يوم 10 ديسمبر المقبل بمنطقة الأهرامات بالجيزة لإقامة الماراثون تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد سباق نصف ماراثون الأهرامات، الحدث الأكبر من نوعه في مصر، ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات.

أخبار متعلقة:
تنس - بعد لقاء ماراثوني.. نادال يقهر دجوكوفيتش ويعبر لنصف نهائي رولان جاروس برعاية وزارة الشباب والرياضة انطلاق ماراثون القاهرة لدعم الصحة العقلية والنفسية "كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار انطلاق ماراثون القاهرة في نسخته التاسعة 20 مايو

كما سيشرف الاتحاد المصري لألعاب القوى على السباق للتأكد من أن جميع المسافات تمت وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سباقات الجري الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة في المؤتمر الصحفي: "سباق نصف ماراثون الأهرامات يعد واحداً من كبرى السباقات الرياضية التى يتم تنظيمها، ويشهد مشاركة كبيرة من قبل المصريين ومختلف المنشآت الأجنبية".

سباق نصف ماراثون الأهرامات يعد واحداً من كبرى السباقات الرياضية التى يتم تنظيمها، ويشهد مشاركة كبيرة من قبل المصريين ومختلف المنشآت الأجنبية.

ومن جهته قال أيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري المنظمة للحدث: "هدفنا الأساسي أن يصبح نصف ماراثون الأهرامات أحد أبرز وأهم فاعليات الجري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويتيح سباق نصف ماراثون الأهرامات المشاركة من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية، والترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا، واستغلال منطقة الأهرامات والتي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع.

ماراثون الأهرامات وزير الرياضة
نرشح لكم
كرة يد - مشاركة الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو أحمد بغدودة لتلقي منحة بعد توجيهات السيسي انتهت كرة سلة - الأهلي (78) - (73) استاد مالي.. الأحمر إلى النهائي كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي مصارعة - كيشو: إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي.. نحتاج لدعم الناس لعدم تكرار أمر بغدودة كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف القصة الكاملة لأزمة مباراة بايونيرز وطنطا ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - مشاركة الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
الإسماعيلي يخصم 20% من عقد كل لاعب شارك في الخسارة أمام النجوم ساعة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - الوداد يتأهل لنصف نهائي كأس المغرب ويصطدم بـ الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
اللقب التاسع.. لاوتارو ينتفض ويقود إنتر للتتويج بكأس إيطاليا أمام فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
إلى أوروبا للمرة الأولى تاريخيا.. برايتون وسيتي يتعادلان في مباراة الأهداف الملغية ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي ساعة | كرة سلة
في الجول يكشف البديل المحتمل لـ زوران حال رحيله عن الاتحاد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا