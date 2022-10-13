لعبوا جيدا في غيابه.. ريمس يقيل مدربه ويعين مساعده بعد عرض قوي أمام سان جيرمان

أعلن نادي استاد ريمس الفرنسي عن إقالة مديره الفني الإسباني أوسكار جارسيا من قيادة الفريق.

وأشار ريمس في بيانه إلى أن مساعده البلجيكي ويل ستيل سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وبات أوسكار رابع مدرب يُقال في الدوري الفرنسي منذ انطلاق الموسم بعد ميشيل دي زاكاريان في بريست، وبيتر بوش في أوليمبيك لوين، وجان مارك فورلان في أوكسير.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 Le SDR informe de la mise à pied à titre conservatoire de son entraineur Oscar Garcia ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 13, 2022

وبذلك يصل عدد الإقالات بحلول أكتوبر إلى نفس عدد الإقالات طوال الموسم الماضي في الدوري الفرنسي بأكمله.

وغاب أوسكار عن قيادة ريمس في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان لأسباب عائلية فرضت عليه التواجد في إسبانيا.

وقاد مساعده ستيل المباراة وقدّم الفريق عرضًا قويًا توّجه بالتعادل أمام زعماء العاصمة دون أهداف.

لتقرر الإدارة إقالة أوسكار، وإعطاء الفرصة لـ ستيل لإكمال المهمة ولو بشكل مؤقت.

أوسكار (49 عامًا) سبق له تدريب برايتون هوف ألبيون وواتفورد وريد بول سالزبورج وسانت إيتيان وأولمبياكوس وسيلتا فيجو.

وتولى أوسكار تدريب ريمس في يونيو من العام الماضي، وقاده لاحتلال المركز 12 في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

لكن الفريق حقق بداية ضعيفة هذا الموسم وحصد 8 نقاط في 10 مباريات تركته في المركز 15 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وكان أوسكار أحد المرشحين لتولي تدريب برشلونة عقب إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وارتدى أوسكار قميص برشلونة كلاعب، كما قضى فترة في فالنسيا وإسبانيول، لكنه لم يخض أي مباراة دولية مع إسبانيا.