لعبوا جيدا في غيابه.. ريمس يقيل مدربه ويعين مساعده بعد عرض قوي أمام سان جيرمان

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

أوسكار جارسيا - ريمس

أعلن نادي استاد ريمس الفرنسي عن إقالة مديره الفني الإسباني أوسكار جارسيا من قيادة الفريق.

وأشار ريمس في بيانه إلى أن مساعده البلجيكي ويل ستيل سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وبات أوسكار رابع مدرب يُقال في الدوري الفرنسي منذ انطلاق الموسم بعد ميشيل دي زاكاريان في بريست، وبيتر بوش في أوليمبيك لوين، وجان مارك فورلان في أوكسير.

وبذلك يصل عدد الإقالات بحلول أكتوبر إلى نفس عدد الإقالات طوال الموسم الماضي في الدوري الفرنسي بأكمله.

وغاب أوسكار عن قيادة ريمس في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان لأسباب عائلية فرضت عليه التواجد في إسبانيا.

وقاد مساعده ستيل المباراة وقدّم الفريق عرضًا قويًا توّجه بالتعادل أمام زعماء العاصمة دون أهداف.

لتقرر الإدارة إقالة أوسكار، وإعطاء الفرصة لـ ستيل لإكمال المهمة ولو بشكل مؤقت.

أوسكار (49 عامًا) سبق له تدريب برايتون هوف ألبيون وواتفورد وريد بول سالزبورج وسانت إيتيان وأولمبياكوس وسيلتا فيجو.

وتولى أوسكار تدريب ريمس في يونيو من العام الماضي، وقاده لاحتلال المركز 12 في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

لكن الفريق حقق بداية ضعيفة هذا الموسم وحصد 8 نقاط في 10 مباريات تركته في المركز 15 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وكان أوسكار أحد المرشحين لتولي تدريب برشلونة عقب إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وارتدى أوسكار قميص برشلونة كلاعب، كما قضى فترة في فالنسيا وإسبانيول، لكنه لم يخض أي مباراة دولية مع إسبانيا.

ريمس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا في الكلاسيكو مؤتمر أليجري: مباراة الدربي معقدة.. وتجمع اللاعبين في معسكر ليس عقوبة كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (0) برايتون الدوري التركي - كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور مانشستر سيتي يجدد عقد فودين مورينيو عن برشلونة ويوفنتوس: أسماك القرش الفاشلة في طريقها إلى الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يستعيد ثنائي الشباب بعد فشل انتقاله لـ السكة الحديد 40 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يضع محمد عبد السلام في قائمة الانتظار 59 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يعلن رفضه اللعب في برج العرب ويقترح حلين مع طلب تأجيل مباراته الأولى بالدوري ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 15 أكتوبر 2022 – الأهلي وبيراميدز ونهائي السلة.. ولقاءات أوروبية ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - تجربة بيراميدز.. حان وقت الحصاد وميزة فريدة لـ جونياس ساعة | تقرير في الجول
الدوري الإنجليزي - ثنائية توني تسقط برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يجري بحثا شاملا للتأكد من سلامة موقف الغديري 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي