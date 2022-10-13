أحمد أيوب يكشف سبب رحيل عماد السيد إلى طلائع الجيش.. وأصعب ما يواجه حرس الحدود

كشف أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود انتقال عماد السيد إلى طلائع الجيش رغم التعاقد معه بسبب رغبته.

ويستعد الحدود لخوض مباراته الافتتاحية في مسابقة الدوري بمواجهة فريق فيوتشر.

وقال أحمد أيوب عبر قناة صدى البلد: "عماد السيد حارس مرمى كبير وتعاقدنا معه من الجونة ولكن فوجئنا برغبته في الانتقال إلى طلائع الجيش وهو قائد الفريق هناك".

وكشف أيوب "حدثت جلسة بين عماد السيد ومجلس الإدارة وأبلغني برغبته في إنهاء مشواره مع الجيش كونه فريقه والقائد هناك، شعرت أنه لن يقدم أفضل شيء معنا فوافقت على رغبته".

وبالحديث عن حسام عاشور أوضح "هو لاعب كبير وإضافة لأي فريق، لكنه لم يعرض على حرس الحدود ولدينا ثلاثة لاعبين مميزين في نفس المركز، إذا كانت الظروف مختلفة ربما كان انضم للفريق".

وعن البداية أمام فيوتشر قال: "هذا الموسم سيكون صعبا على كل الفرق، أصعب مرحلة للمدير الفني هي البدايات عندما تبدأ من الصفر، فبدايتي كانت مع لاعبين من الموسم الماضي حتى وصل عددهم إلى 10 قبل التدعيمات".

وينطلق الدوري المصري يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وتابع أحمد أيوب "تعاقدنا مع 15 لاعبا من أجل تدعيم الفريق في الموسم الجديد وهذا سيصعب سرعة الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف المدير الفني لحرس الحدود "الفرق الكبرى دائما ما تعاني في بداية الموسم من عدم الانسجام فما بالك بفريق يبدأ من الصفر بخليط من التدعيمات ولاعبين سابقين في الفريق".

واختتم أحمد أيوب تصريحاته "لدينا هدف وهو الاستمرار في مسابقة الدوري والظهور بشكل مشرف من أجل البناء للمرحلة المقبلة".