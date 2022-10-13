الكلاسيكو السادس.. الكشف عن حكم قمة ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكام الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وأُسنِدَت مهمة إدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عصر الأحد إلى خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

فيما يتواجد أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز كحكمٍ لتقنية الفيديو.

ويعد ذلك الظهور هو السادس لـ سانشيز مارتينيز في مسيرته بمباريات الكلاسكيو.

⚖️ 𝘿𝙀𝙎𝙄𝙂𝙉𝘼𝘾𝙄𝙊𝙉𝙀𝙎 | Estos son los árbitros de la novena jornada en Primera División. ℹ️ https://t.co/uhJSWtj8Qr pic.twitter.com/HA875fR7SJ — RFEF (@rfef) October 13, 2022

الكلاسيكو الأول كان في إياب كأس السوبر الإسباني 2017 وفاز به ريال مدريد 2-0 وتوج باللقب.

الثاني كان أكثر توترًا، وفاز به برشلونة 3-0 في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني في ديسمبر 2017، وحصل يومها داني كارباخال على بطاقة حمراء بعد إبعاد الكرة من على خط المرمى بيده، ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي بنجاح.

تفوق برشلونة مع سانشيز مارتينيز استمر في الكلاسيكو الثالث بالدوري في أكتوبر 2018 عندما انتصر 5-1، مباراة تسببت في إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد.

في نفس الموسم عاد سانشيز مارتينيز وأدار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في سانتياجو برنابيو الذي فاز به برشلونة 3-0، مباراة تسببت أيضًا في إقالة سانتياجو سولاري بعد حوالي أسبوع.

وأخيرًا في الكلاسيكو الخامس عاد ريال مدريد للانتصارات عندما تفوق 2-1 في الدور الأول للموسم الماضي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن مُطارده ريال مدريد.