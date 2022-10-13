الكلاسيكو السادس.. الكشف عن حكم قمة ريال مدريد وبرشلونة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكام الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وأُسنِدَت مهمة إدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عصر الأحد إلى خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

فيما يتواجد أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز كحكمٍ لتقنية الفيديو.

ويعد ذلك الظهور هو السادس لـ سانشيز مارتينيز في مسيرته بمباريات الكلاسكيو.

الكلاسيكو الأول كان في إياب كأس السوبر الإسباني 2017 وفاز به ريال مدريد 2-0 وتوج باللقب.

الثاني كان أكثر توترًا، وفاز به برشلونة 3-0 في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني في ديسمبر 2017، وحصل يومها داني كارباخال على بطاقة حمراء بعد إبعاد الكرة من على خط المرمى بيده، ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي بنجاح.

تفوق برشلونة مع سانشيز مارتينيز استمر في الكلاسيكو الثالث بالدوري في أكتوبر 2018 عندما انتصر 5-1، مباراة تسببت في إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد.

في نفس الموسم عاد سانشيز مارتينيز وأدار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في سانتياجو برنابيو الذي فاز به برشلونة 3-0، مباراة تسببت أيضًا في إقالة سانتياجو سولاري بعد حوالي أسبوع.

وأخيرًا في الكلاسيكو الخامس عاد ريال مدريد للانتصارات عندما تفوق 2-1 في الدور الأول للموسم الماضي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن مُطارده ريال مدريد.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الإسباني
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