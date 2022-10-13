اسكواش - رباعي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

نور الطيب - اسكواش

حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي منافسات أمريكا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتأهل ثنائي وادي دجلة علي فرج ونوران جوهر بجانب مروان الشوربجي ونور الطيب إلى نصف النهائي.

وتقام منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش حتى يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.

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وتختتم مساء اليوم الخميس منافسات ربع النهائي المقام على يومين.

ونجح مروان الشوربجي في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما علي فرج لاعب وادي دجلة فنجح في تحقيق الفوز على طارق مؤمن بنفس النتيجة.

وعلى مستوى السيدات حولت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تأخرها أمام روان العربي إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتغلبت نور الطيب على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتلعب نور الشربيني أمام زميلتها سلمى هاني في الثانية بعد منتصف الليل، فجر الجمعة.

وتدافع نوران جوهر عن لقب النسخة الأخيرة من أمريكا المفتوحة والتي توجه به على حساب زميلتها هانيا الحمامي.

بينما على مستوى الرجال يغيب طرفا نهائي النسخة الماضية، مصطفى عسل وطارق مؤمن عن نهائي النسخة الحالية بعد خروجهما.

اسكواش نور الطيب
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