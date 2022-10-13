رئيس أتليتكو: إهانة روبياليس لنا؟ في واتساب يمكن تبادل أفلام جنسية

قلل إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد من شأن التسريبات التي خرجت لـ لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكانت صحيفة "الكونفيدنسيال" قد سرّبت محادثات واتساب خاصة لـ روبياليس وصف فيها أتليتكو مدريد بـ النادي "المثير للشفقة".

وسُئِل سيريزو عن هذا الأمر عبر محطة "موفيستار" الإسبانية، فأجاب متعجبا: "ماذا قال هذا الرجل؟ أخبروني أنه قال عبارة أو عبارتين".

وواصل مازحا: "أين المشكلة؟ انظري، هاتفي يرن الآن، ربما هو من يتصل بي".

وأشار: لقد علمت بما قاله هذا المساء مباشرةً قبل الغداء مع إدارة كلوب بروج".

وأتم: "إنها محادثات على واتساب، يرسلون عليه أفلام جنسية أو تعليقات أو أي شيء".

😳ENRIQUE CEREZO sobre los Whatsapp de RUBIALES: 🎙️"Bueno, pues es un Whatsapp. De los mismos que te mandan... Te mandan películas eróticas, comentarios, cosas de éstas... Pues...". 📺@m_marchante pic.twitter.com/SmubYWUykz — Tiempo de Juego (@tjcope) October 12, 2022

وشملت التسريبات التي خرجت قبل عدة أيام، إهانات أخرى لأندية فالنسيا وإشبيلية وفياريال، لتُصدِر الأندية الثلاثة بيانًا موحدًا تدين فيه ما قاله روبياليس.

وتعادل أتليتكو مدريد أمام ضيفه كلوب بروج دون أهداف في ملعب متروبوليتانو، بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتليتكو المركز الثالث في المجموعة قبل جولتين، بفارق نقطتين عن بورتو صاحب المركز الثاني.