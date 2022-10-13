عودة إلى الوراء.. إلتشي يتعاقد مع ألميرون لانتشاله من الكارثة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 10:00

كتب : FilGoal

خورخي ألميرون - إلتشي

أعلن نادي إلتشي عن التعاقد مع خورخي ألميرون كمدير فني جديد للفريق.

ووقّع ألميرون على عقد مع النادي الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري في محاولةٍ لإنقاذه من الهبوط.

وعوض ألميرون سلفه ألبيرتو جاييجو الذي قاد إلتشي بشكل مؤقت في مباراة ريال مايوركا الماضية.

وكان إلتشي قد أقال فرانسيسكو رودريجير من تدريب الفريق بعد البداية الكارثية هذا الموسم.

ويعود ألميرون في ولاية ثانية مع إلتشي بعد أن درّبه سابقًا بين أغسطس 2020 وفبراير 2021.

المدرب الأرجنتيني حقق نتائج ضعيفة وقتها، إذ لم يفز إلا 5 مرات في 24 مباراة، ليخرج ويقدّم استقالته على الهواء خلال مؤتمر صحفي بعد خسارة أمام سيلتا فيجو.

ويحتل إلتشي المركز الأخير في الدوري الإسباني بالموسم الحالي برصيد نقطتين دون أي انتصار حتى اللحظة.

ألميرون (51 عامًا) قاد مؤخرًا فريق لانوس الأرجنتيني بين يناير 2022 ويوليو من نفس العام، لكنه رحل عنه أيضا بعد تلقي 10 هزائم والتعادل في مثلها من المباريات، وتحقيق 8 انتصارات فقط.

وسبق لـ ألميرون قيادة العديد من الفرق المكسيكية وهي دورادوس دي سينالوا المكسيكي، وفيراكروز، وكوريكامينوس، وتيخوانا.

كما قاد في بلاده الأرجنتين أندية ديفينسا إي خوستيسيا، وجودوي كروز، وإندبندينتي، ولانوس في فترتين، وسان لورنزو، بالإضافة إلى أتليتكو ناسيونال الكولومبي، والشباب السعودي.

وفاز ألميرون بالدوري الأرجنتيني مع لانوس في 2016، كما فاز معه بكأس السوبر الأرجنتيني.

إلتشي الدوري الإسباني
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