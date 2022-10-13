لوفرين تعليقا على رقم صلاح القياسي: أيها الكارهون استمروا.. فقط سيحدث العكس

أشاد ديان لوفرين لاعب ليفربول السابق وزينيت الحالي بما قدمه محمد صلاح أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح رغم مشاركته كبديل في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك رينجرز وحفر اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

هاتريك صلاح الأول في المسابقة بات رقما قياسيا كونه أسرع لاعب يسجل ثلاثة أهداف إذ احتاج فقط 6 دقائق و12 ثانية.

وكتب لوفرين عبر حسابه الشخصي: "15 دقيقة من اللعب، سجل محمد صلاح هاتريك".

وشدد "أيها الكارهون، استمروا، فقط العكس ما سيحدث".

15min of playing time, hat trick from @MoSalah ! Haters, just continue. Only the opposite will happen. 🤫 Well done LFC. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) October 12, 2022

وسبق للوفرين مزاملة محمد صلاح في ليفربول إذ لعب المدافع الكرواتي مع الريدز في فترة من صيف 2014 حتى صيف 2020.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لفوز عريض على رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بـ 12 نقطة.

ويحتاج ليفربول نقطة واحدة فقط لضمان تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.