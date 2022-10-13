لوفرين تعليقا على رقم صلاح القياسي: أيها الكارهون استمروا.. فقط سيحدث العكس

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 09:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

أشاد ديان لوفرين لاعب ليفربول السابق وزينيت الحالي بما قدمه محمد صلاح أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح رغم مشاركته كبديل في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك رينجرز وحفر اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

هاتريك صلاح الأول في المسابقة بات رقما قياسيا كونه أسرع لاعب يسجل ثلاثة أهداف إذ احتاج فقط 6 دقائق و12 ثانية.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان دي بروين: أتوقع ظهور ليفربول بأفضل شكل ممكن أمامنا جوتا: ليفربول سيعود أقوى عودة ثلاثي ليفربول قبل مباراتي رينجرز وسيتي

وكتب لوفرين عبر حسابه الشخصي: "15 دقيقة من اللعب، سجل محمد صلاح هاتريك".

وشدد "أيها الكارهون، استمروا، فقط العكس ما سيحدث".

وسبق للوفرين مزاملة محمد صلاح في ليفربول إذ لعب المدافع الكرواتي مع الريدز في فترة من صيف 2014 حتى صيف 2020.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لفوز عريض على رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بـ 12 نقطة.

ويحتاج ليفربول نقطة واحدة فقط لضمان تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا محمد صلاح لوفرين رقم قياسي هاتريك صلاح
نرشح لكم
"أنا قبيح على أي حال".. تصرف رائع من ألابا وكروس في كواليس مثيرة لتقطيب جرح روديجر تشافي: هذا الموسم يؤلم أكثر من الماضي.. لا نستحق التأهل والنتيجة ستؤثر على الكلاسيكو يوم الهاتريك.. 3 أرقام تاريخية لـ صلاح حققها بثلاثيته ضد رينجرز سيناريوهات تأهل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. هل تحدث المعجزة؟ بايرن يسحق فيكتوريا بلزن في شوط واحد ويعبر إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا ليلة عودة الملك.. هاتريك صلاح يُسقط رينجرز 7-1 برشلونة يبقي على أمل طفيف بتعادل مُر وأسطوري أمام إنتر ميلان في أبطال أوروبا الحظوظ متساوية.. توتنام يهزم فرانكفورت ومارسيليا يشعل المجموعة بفوز على لشبونة
أخر الأخبار
المصري يعين أمير عبد الحليم مديرا للتسويق بالنادي 8 دقيقة | الكرة المصرية
بحضور وزير الرياضة.. تنظيم أضخم ماراثون في مصر بمنطقة الأهرامات 20 دقيقة | رياضات أخرى
لعبوا جيدا في غيابه.. ريمس يقيل مدربه ويعين مساعده بعد عرض قوي أمام سان جيرمان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد أيوب يكشف سبب رحيل عماد السيد إلى طلائع الجيش.. وأصعب ما يواجه حرس الحدود 50 دقيقة | الكرة المصرية
الكلاسيكو السادس.. الكشف عن حكم قمة ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - رباعي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
إمام محمدين يتحدث عن اللعب بـ لاعبين مسننين والوصول إلى الدوري.. وكيف خطف كهربا ساعة | الكرة المصرية
"أنا قبيح على أي حال".. تصرف رائع من ألابا وكروس في كواليس مثيرة لتقطيب جرح روديجر ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي