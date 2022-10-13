موعد مباريات الخميس 13 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 09:47

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع باكاسيتس بعد الهدف الثاني لـ طرابزون سبور

يشهد اليوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر 2022 منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويلعب الثنائي المحترف محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مع فرقهما.

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الدوري الأوروبي

يستضيف نانت فريق فرايبورج الألماني في السابعة إلا ربع مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل أرسنال ضيفا على بودو جليمت في المباراة المذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما أقوى مباريات اليوم فعندما يحل روما ضيفا على ريال بيتيس ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويستضيف طرابزون سبور فريق موناكو الفرنسي في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

وأخيرا يستضيف مانشستر سيونايتد فريق أومونيا في نفس التوقيت ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدرجة الثانية

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الافتتاحية من مجموعة الصعيد ضمن مباريات الدرجة الثانية.

ويستضيف مصر للمقاصة فريق ديروط، بينما يحل الجونة ضيفا على الألمونيوم.

وتقام جميع المباريات في الثالثة عصرا.

الدوري الأوروبي الدرجة الثانية طرابزون سبور نانت تريزيجيه مصطفى محمد
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