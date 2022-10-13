"لا مجال للتفريط".. الإسماعيلي يتفق علي تمديد عقد عبد الرحمن مجدي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 02:23

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي وعمار حمدي - الإسماعيلي × الأهلي

أتم الإسماعيلي اتفاقه مع عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق بشأن تمديد تعاقده.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأعلن الإسماعلي الوصول إلى اتفاق مع عبد الرحمن مجدي بعد جلسة يحيى الكومي رئيس النادي مع اللاعب بحضور وكيل أعماله نادر شوقي.

وقال الإسماعيلي في بيان: " تم الاتفاق على تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدي لمدة 5 مواسم مقبلة وذلك بعد الاستقرار على تعديل عقد اللاعب بحيث يندرج ضمن الفئة الأولى مع رفع قيمة عقده باعتباره لاعب دولي وأحد الركائز الأساسية في الفريق".

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"يأتي هذا ضمن استراتيجية مجلس إدارة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بجانب الصفقات الجديدة التي تم إبرام التعاقد معها مؤخرا، ويتطلع النادي لتحقيق كافة عناصر الهدوء والاستقرار وإيصال رسالة مفادها بأنه لا مجال للتفريط بأي لاعب أساسي سعيا لعودة الإسماعيلي لمنصات التتويج".

وكان نادر شوقي وكيل عبد الرحمن مجدي قد قال في تصريحات سابقة عبر إذاعة عبر ميجا أف أم: " عبد الرحمن مجدي حصل على عرض من المصري منذ 3-4 أسابيع، ولم يتم الاتفاق بين الناديين".

ولعب عبد الرحمن مجدي الموسم الماضي مع الإسماعيلي 25 مباراة في الدوري سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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عبد الرحمن مجدي الإسماعلي
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