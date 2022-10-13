كلوب يتحدث عن هاتريك صلاح أمام رينجرز

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

لم يبدي يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول اندهاشه بعد تسجيل محمد صلاح لاعب الفريق أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

واكتسح ليفربول جلاسيكو رينجرز بسباعية لهدف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع النادي عقب اللقاء: "هاتريك صلاح؟ هذا هو الطبيعي من جانبه. كان كل شيء مثالي اليوم ولديّ شعور خاص".

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وواصل "رأيت ردة فعل اللاعبين بعد تسجيلهم الأهداف، لم أتمكن من رؤية صلاح، لأنه دائمًا يحتفل بالركض تجاه المشجعين، لكن كان بإمكاني رؤية داروين نونيز معه، هذا مكان احتفاله المفضل".

وأضاف "من الواضح أن كل الجهود تؤتي ثمارها. أنه استثنائي، كان في مركز مختلف تماما اليوم وكان جيدا للغاية. أتمنى كل الأمور أن تقع في نصابها الصحيح بالنسبة إليه من الآن فصاعدا".

وأكمل "تكيّف اللاعبون بشكل جيد مع التشكيل وأبدو ردة فعل جيدة في أرض الملعب، جميع من شارك اليوم في المباراة لعب بشكل جيد حقا، لا أستطيع التفكير في لاعب لم يقدم مباراة جيدة".

وتابع "هل ستستمر التغييرات؟ لا أعلم، لطالما أن التغيير في الطريق الصحيح، لكن سيأتي إلينا يوم الأحد أفضل فريق في العالم، علينا أن نكون مستعدين".

وأردف "الفوز غيّر الحالة المزاحة بالتأكيد، لكننا جميعًا نعرف من سنرحب به في آنفيلد يوم الأحد وستكون هذه مباراة مختلفة، نحن نعلم ذلك. من الأفضل الدخول في مباراة بالشعور الذي نعيشه الليلة أكثر من أي مباراة أخرى".

شارك محمد صلاح في مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا كبديل في الدقيقة 68 وكل ما احتاجه هو 13 دقيقة ليكتب تاريخا استثنائيا لنفسه.

وسجل صلاح هاتريك في شباك رينجرز ليجعل رصيده من الأهداف خلال الموسم الجاري من البطولة يصل إلى خمسة.

أصبح صلاح صاحب أسرع هاتريك يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أحرزه خلال 6 دقائق و12 ثانية.

وبالتالي ينافس صلاح بقوة الآن على لقب هداف البطولة إذ أنه سجل تلك الأهداف الخمس بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند.

محمد صلاح دوري أبطال أوروبا كلوب
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