مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول ملعب المصري البديل

تقدم النادي المصري بطلب إقامة مبارياته في الموسم المقبل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ولم يحصل المصري بعد على موافقة لعب مبارياته في مسابقة الدوري على ذلك الملعب.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "المصري قدّم استاد هيئة قناة السويس كملعب أساسي".

وأضاف "لم يحصل المصري على موافقة لعب مبارياته في الدوري على ذلك الملعب حتى الآن".

وبسؤاله عن الملعب البديل أوضح "اختار المصري أن يكون ملعب الدفاع الجوي هو الملعب البديل".

واختتم تصريحاته "ننتظر الموافقات الأمنية على الملاعب المستضيفة للمباريات وسيتم الإعلان عن ذلك في الجدول المعلن".

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري.

ويفتتح المصري مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويقود إيهاب جلال فريق المصري بعد تعيينه خلفا لحسام حسن.