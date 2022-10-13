في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 00:16

كتب : أحمد الخولي

كهربا

يعمل الأهلي على حل أزمة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" المعاقب بالإيقاف لحين سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقيّد الأهلي لاعبه كهربا في القائمة المحلية، لكنه لا يستطيع الاستفادة به حتى اللحظة بسبب إيقافه.

وتفكر إدارة الأهلي في مساعدة كهربا على سداد غرامته بنظام السلف، أي أن يسدد اللاعب غرامته للأهلي عن طريق خصمها من مستحقاته.

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في الوقت نفسه، وبالرغم من انفتاحها على الفكرة، لا ترى إدارة الأهلي ذلك قابلًا للتنفيذ في الوقت الحالي.

الأهلي ينتظر وجود سيولة مالية ضخمة ليتمكن من تنفيذ فكرة السلف لـ كهربا، وذلك عن طريقه وصوله مستحقات مالية في الفترة المقبلة.

وتبلغ غرامة كهربا لصالح الزمالك مليونين و400 ألف دولار، وهي غرامة نهاية اعتمدتها محكمة التحكيم الرياضية.

ولا تفكر الأهلي في سداد الغرامة من خزينتها، لكنها منفتحة على مساعدة اللاعب عن طريق السلف والخصم من مستحقاته من أجل الاستفادة بخدماته.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك في يوليو 2019، خطوة تم اعتبارها غير قانونية وترتب عليها معاقبته بغرامة كبيرة.

ولعب كهربا بعدها لعدة أشهر في ديسبورتيفو أفيش، ثم انتقل مجانًا إلى الأهلي في يناير 2020.

وخاض كهربا 62 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا بين عدة ألقاب أخرى.

لكن بعد خروجه من حسابات المدير الفني الأسبق بيتسو موسيماني، خرج كهربا معارًا إلى هاتايسبور التركي حيث سجل معه هدفًا وحيدًا في 12 مباراة خاضها.

وأوضحت إدارة الزمالك في أكثر مناسبة سابقة أنها لا تنوي التفاوض مطلقًا على جدولة الغرامة.

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