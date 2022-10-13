رئيس إنبي يكشف لـ في الجول موقف استاد بتروسبورت.. وملعب مواجهة القطبين

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن ملعب بتروسبورت لن يستقبل جماهير في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن بسبب ذلك سيواجه إنبي فريقي الأهلي والزمالك على ملعب آخر.

وقال أيمن الشريعي لـ FilGoal.com: "بالفعل بتروسبورت لن يستقبل جماهير في مباريات الموسم المقبل".

وينطلق الدوري المصري يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، ولم تكشف رابطة الأندية عن موعد المباريات حتى الآن.

وأضاف الشريعي "بتروسبورت لن يستقبل جماهير مثلما حدث الموسم الماضي بسبب الاشتراطات الأمنية".

وتابع "سنخوض مبارياتنا على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري".

وعن موقف مواجهة الأندية الجماهيرية أوضح "سنواجه الفريق الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك على استاد القاهرة".

ويلعب إنبي مباراته الافتتاحية في مسابقة الدوري بمواجهة فريق بيراميدز.