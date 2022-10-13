تشافي: هذا الموسم يؤلم أكثر من الماضي.. لا نستحق التأهل والنتيجة ستؤثر على الكلاسيكو

"هذا الموسم يؤلم أكثر من الماضي" بتلك الكلمات بدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة حديثه عقب التعادل مع إنتر ميلان في ملعب كامب نو.

وتعادل برشلونة بثلاثة أهداف لمثلهم مع إنتر أمس الأربعاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تعادل صعب للغاية من موقف برشلونة في التأهل إذ أنه يحتاج لتعثر إنتر في الجولتين الأخيرتين مع فوزه هو على بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن ليضمن التأهل رفقة الفريق الألماني.

وتحدث تشافي عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية وفي مؤتمر صحفي قائلا: "دوري الأبطال قاس علينا، ارتكبنا عدة أخطاء كلفتنا النتيجة".

وبسؤاله هل ستؤثر تلك النتيجة على برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل قال: "بالطبع ستؤثر".

وأردف "كرة القدم لعبة أخطاء والهدف هو تقليل تلك الأخطاء، ارتكبنا أخطاء كبيرة كلفتنا الكثير".

وواصل "عانينا من مشكلة في الفاعلية، أهدرنا الكثير من الفرص في ميونيخ وفي ميلانو واليوم المشكلة كانت ارتكابنا للأخطاء، علينا تغيير وضعنا من أجل المنافسة على الدوري".

وعن فرص برشلونة في التأهل لدور الـ16 أجاب "لدينا أمل قليل لكن هذا لا يكفي، التعادل أشبه بالخسارة".

وواصل "الشوط الأول كان مثاليا وسيطرنا ولكن تعادلنا بسبب الأخطاء الخاصة بنا، علينا أن ننتبه لتلك الأمور في المستقبل فلا يمكن ارتكاب تلك الأخطاء".

وأردف "عدم الفوز على إنتر في كامب نو يعني أننا لا نستحق التأهل، لدينا أمل صغير لكنه صعب".

وواصل "هذا الموسم يؤلم أكثر من الموسم الماضي لأننا تركنا الأمور تفلت من أيدينا بسبب أخطائنا، علينا انتقاد أنفسنا لكننا تحسنا عن الموسم الماضي كذلك".

وعن أداء جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس قال تشافي: "لا نستطيع لوم أي لاعب، نحن فريق وأنا أخطئ والكل يرتكب الأخطاء".

وبسؤاله عن الفارق بين أداء برشلونة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال أجاب "عانينا ذهنيا بسبب الأخطاء، ربما في الدوري عند ارتكاب تلك الأخطاء لا يكون ثمنها مثل دوري الأبطال".