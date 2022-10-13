الدرجة الثانية - مجلس بتروجت يدعم الفريق قبل انطلاق الموسم

حرص مجلس إدارة بتروجت على دعم الفريق قبل بداية مشواره في دوري الدرجة الثانية.

وعقد جمال فوزي رئيس مجلس إدارة نادي بتروجت أمس -الأربعاء- جلسة خاصة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة هيثم شعبان، واللاعبين، قبل خوض الفريق أول مباراة له في الموسم الجديد.

ونقل جمال فوزي إلى الجهاز الفني واللاعبين، ثقة مجلس إدارة النادي الكاملة فيهم، معربا عن أمنياته في تحقيق حلم الصعود هذا الموسم، في ظل نجوم الفريق والتعاقدات الجديدة تحت قيادة هيثم شعبان.

ومن جانبه، أعرب شعبان عن خالص شكره وتقديره لمجلس الإدارة على دعمه اللا محدود، على كافة الأصعدة، مشددا على أن كافة عناصر الفريق سوف يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الهدف في الموسم الحالي، مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الحلم.

ويستعد بتروجت لمواجهة القناة عصر الجمعة المقبل في الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية.