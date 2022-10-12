باريلا: وجدنا أمام برشلونة ما نفتقده منذ بداية الموسم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر

يرى نيكولو باريلا لاعب إنتر أن أداء وروح الفريق أمام برشلونة هو ما كان ينقص الفريق منذ بداية الموسم.

وسجّل باريلا في تعادل إنتر مع برشلونة بثلاثية أهداف لمثلها في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال باريلا عقب المباراة: "كنا نرغب بالعودة بالثلاث نقاط لكن هذا هو الأداء الذي احتجنا إليه وافتقدناه منذ بداية الموسم".

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وأضاف "نأمل الآن في ركوب الأمواج واستمرار الحماس وإظهار هذه الرغبة".

وتابع "يجب أن لا تكون ذلك صورة عابرة، ونعلم أن هذا نتاج سنوات، قدمنا أداء رابعا وعلينا أن نستمر بهذا الشكل".

وأتم "لسوء الحظ، هناك فترات لا تسير فيها الأمور على ما يرام ويبدو كل شيء صعبًا، لكن بمساعدة النادي وزملائك في الفريق نخرج منها. كنا في فترة سيئة، لا فائدة من إنكار ذلك، لكننا أثبتنا أننا هنا، نقاتل من أجل هذا الفريق وهذا النادي وهذا القميص".

وبدأ إنتر موسمه في الدوري الإيطالي بشكل سيء حيث تلقى أربع هزائم في الجولات الثمانية الافتتاحية.

فيما يمتلك حظا كبيرا في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام برشلونة اليوم -الأربعاء-.

وضمن بايرن ميونيخ الصعود إلى الدور الثاني في المجموعة الثالثة، فيما فقد فيكتوريا بلزن حظوظه في الصعود إلى دور الـ 16.

ترتيب المجموعة الثالثة:

  1. بايرن ميونيخ (12 نقطة)
  2. إنتر ميلان (7 نقاط)
  3. برشلونة (4 نقاط)
  4. فيكتوريا بلزن (0)

إنتر برشلونة باريلا
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