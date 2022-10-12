يوم الهاتريك.. 3 أرقام تاريخية لـ صلاح حققها بثلاثيته ضد رينجرز

شارك محمد صلاح في مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا كبديل في الدقيقة 68 وكل ما احتاجه هو 13 دقيقة ليكتب تاريخا استثنائيا لنفسه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

واكتسح ليفربول منافسه رينجرز اليوم الأربعاء بسبعة أهداف لهدف في ملعب إيبروكس في اسكتلندا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل صلاح هاتريك في شباك رينجرز ليجعل رصيده من الأهداف خلال الموسم الجاري من البطولة يصل إلى خمسة.

وبالتالي ينافس صلاح بقوة حتى الآن على لقب هداف البطولة إذ أنه سجل تلك الأهداف الخمس بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند.

ولكن الهاتريك كتب ثلاثة أرقام تاريخية لصلاح هم كالتالي:

أصبح صلاح صاحب أسرع هاتريك يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أحرزه خلال 6 دقائق و12 ثانية.

وكان الرقم السابق مُسجل باسم بافيتيمبي جوميز حينما سجل هاتريك مع ليون في شباك دينامو زغرب في عام 2011 بواقع ثماني دقائق.

أما الرقم الثاني فصلاح وصل لهدفه رقم 38 في دوري الأبطال مع ليفربول ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا لأي فريق إنجليزي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.

وهنا أوضحت شركة "أوبتا" المهتمة بالإحصائيات أنه منذ بدء جمع البيانات في موسم 2003-2004 فقد تم تسجيل 112 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح الهاتريك الخاص به بأقل عدد من لمسات الكرة بعدما لمسها 9 مرات فقط أقل من أي لاعب آخر.

وأصبح صلاح ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في بطولة أوروبية بعد حسام حسن حينما أحرز سوبر هاتريك مع نيوشاتل السويسري في شباك رينجرز الاسكتلندي في كأس أوروبا سنة 1991.

لكن هاتريك صلاح هو الأول لأي لاعب مصري في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن ديوجو جوتا هو من صنع أهداف صلاح الثلاثة ضد رينجرز وليتكرر ذلك الأمر لأول مرة منذ عام 2012 حينما صنع فرانك ريبري كل أهداف ماريو جوميز مع بايرن ميونيخ ضد بازل.