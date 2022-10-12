بايرن يسحق فيكتوريا بلزن في شوط واحد ويعبر إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

توماس مولر - ساديو ماني - بايرن ميونيخ

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب دوسان أرينا بالجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة.

بايرن ميونيخ تقدّم بـ 4 أهداف متتالية في الشوط الأول بدأها السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني لعملاق ألمانيا في الدقيقة 14.

وعمّق ليون جوريتسكا الفارق بهدفٍ ثالث في الدقيقة 25 بعد تمريرة من مولر الذي غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 28.

واختتم جوريتسكا أهداف بايرن في الدقيقة 35 بعد تمريرة من لوروا ساني.

في الشوط الثاني حفظ فيكتوريا بلزن ماء وجهه بهدفين في الدقيقتين 62 و75 بواسطة آدم فلكانوفا، ويان كليمنت.

وشارك بول فانر (16 عامًا و293 يومًا) في صفوف بايرن ميونيخ بالدقيقة 70 بدلا من دايوت أوباميكانو، ليكون أصغر لاعب في تاريخ النادي البافاري بدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 12 نقطة في الصدارة، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني.

فيما ظل رصيد فيكتوريا بلزن صفريًا وودّع المنافسات رسميًا.

ويحتاج فيكتوريا بلزن إلى معجزة لكي يتأهل إلى الدوري الأوروبي عبر بوابة المركز الثالث، إذ يحتله برشلونة برصيد 4 نقاط.

بايرن ميونيخ فيكتوريا بلزن دوري أبطال أوروبا
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