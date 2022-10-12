ليلة عودة الملك.. هاتريك صلاح يُسقط رينجرز 7-1

عاد الملك من الباب الكبير وكتب تاريخا ذهبيا لنفسه أمام رينجرز الاسكتلندي.

وسجل محمد صلاح هاتريك قاد به ليفربول لاكتساح رينجرز بسبعة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب إيبروكس في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح سكوت أرفيلد أهداف المباراة لرينجرز في الدقيقة 17.

وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 55 سجل فيرمينو الهدف الثاني له ولفريقه.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 66.

وشارك محمد صلاح بدلا من نونيز في الدقيقة 68 وهنا بدأ كتابة التاريخ.

ففي الدقيقة 75 سجل صلاح الهدف الأول له في اللقاء والرابع لليفربول.

وفي الدقيقة 80 سجل هدفه الثاني والخامس لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

وعقب دقيقة واحدة فقط سجل صلاح الهاتريك والهدف الساس للريدز.

وأتم هارفي إيليوت سباعية ليفربول بهدف في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة يتصدر نابولي المجموعة بـ12 نقطة يليه ليفربول بتسع نقاط ثم أياكس بثلاث نقاط وأخيرا رينجرز بدون أي نقطة.

ليلة صلاح التاريخي

سجل صلاح الهاتريك الخاص به في 6 دقائق و12 ثانية ليصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل الثلاثية.

وكان الرقم السابق مُسجل باسم بافيتيمبي جوميز حينما سجل هاتريك مع ليون في شباك دينامو زغرب في عام 2011 بواقع ثماني دقائق.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وفي الدقيقة 17 أطلق سكوت أرفيلد تسديدة قوية زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لرينجرز.

وأدرك فيرمينو التعادل برأسية لليفربول في الدقيقة 24.

وكاد أرفيلد يعيد رينجرز للتقدم لكن تسديدته تصدى لها دفاع ليفربول.

وظل الشوط الأول هادئا في أحداثه وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني أرسل جو جوميز عرضية زاحفة قابلها فيرمينو بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 66 مرر فيرمينو الكرة إلى نونيز الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للريدز.

وشارك صلاح بعد ذلك بدقيقتين بدلا من نونيز.

وفي الدقيقة 71 كاد يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها حارس رينجرز وكان ذلك بمثابة التهديد الذي يسبق العاصفة.

وفي الدقيقة 76 أطلق صلاح تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع لليفربول.

وعقب أربع دقائق فقط مر صلاح من مدافعي رينجرز وسدد بيسراه الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الخامس لليفربول.

وعقب دقيقة واحدة فقط مرر ديوجو جوتا الكرة إلى صلاح الذي سدد مباشرة مرة أخرى بيسراه الذهبية ليعلن عن الهدف السادس لليفربول والهاتريك الخاص به.

وفي الدقيقة 87 سجل هارفي إيليوت هدفا سابعا لليفربول تم إلغائه بداعي التسلل لكن تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.

لم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي باكتساح ليفربول لرينجرز بسبة أهداف لهدف.