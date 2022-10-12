ألونسو يفشل في الاختبار الأوروبي الأول.. بورتو يفوز بثلاثية على باير ليفركوزن

حقق بورتو فوزا هاما أمام باير ليفركوزن بثلاثية دون رد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل جالينو هدفا ومهدي تيرمي ثنائية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وافتتح جالينو أهداف المباراة عند الدقيقة 6 بعد تسديدة قوية سكنت الجانب الأيسر من الشباك.

هدف جالينو هو الـ1000 للاعبين البرازيليين في دوري أبطال أوروبا.

وكاد باير ليفركوزن يعادل النتيجة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 36، أهدرها كريم ديميرباي.

وأصبح ديوجو كوستا ثاني حارس مرمى ينقذ فريقه من ركلتين جزاء في مباراتين مختلفتين ضد نفس المنافس (ليفركوزن) وفي نفس الموسم. الأول كان كاسبر شمايكل ضد إشبيلية في 2016-2017.

وضاعف مهدي تاريمي النتيجة عند الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة من أحد مدافعي باير ليفركوزن.

وعاد تاريمي وسجّل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء أيضا عند الدقيقة 64.

ليفشل تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لـ باير ليفركوزن في أول اختبار أوروبي بعد توليه قيادة الفريق الأسبوع الماضي.

ليرفع بورتو رصيده عند النقطة 6 في ترتيب المجموعة الثانية خلف المتصدر كلوب بروج برصيد 10 نقاط.

فيما تذيل باير ليفركوزن المجموعة عند النقطة 3 خلف أتليتكو مدريد برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية بعد مرور 4 جولات

كلوب بروج: 10 نقاط

بورتو: 6 نقاط

أتليتكو مدريد: 4 نقاط

باير ليفركوزن: 3 نقاط