الحظوظ متساوية.. توتنام يهزم فرانكفورت ومارسيليا يشعل المجموعة بفوز على لشبونة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

توتنام

اشتعلت حسابات المجموعة الرابعة بعد تغلب توتنام على إنتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينام فاز مارسيليا خارج ملعبه على سبورتنج لشبونة بهدفين دون مقابل.

وتصدر توتنام جدول الترتيب برصيد 7 نقاط عقب نهاية الجولة الرابعة، بينما يتذيل فرانكفورت الترتيب بـ 4 نقاط.

وكرر مارسليا انتصاره على لشبونة وحقق فوزا ثمينا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

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ورفع الفريق الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع لشبونة ويتفوق مارسيليا بالمواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

توتنام × فرانكفورت

استقبل توتنام هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة عشر عن طريق دايتشي كامادا.

وحول توتنام تأخره إلى فوز في 16 دقيقة فقط عن طريق الثنائي سون هيونج مين وهاري كين.

وسجل سون هدف التعادل في الدقيقة 20 من صناعة كين.

وكان ذلك قبل أن يتقدم كين لتوتنام بركلة جزاء في الدقيقة 28.

واستكمل سون صحوة توتنام بهدف ثالث سجله في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وتعرض توتا لاعب فرانكفورت للطرد في الدقيقة 60 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين في ثلاث دقائق.

ورغم النقص العددي نجح فرانكفورت في تقليص الفارق بهدف ثان عن طريق أليدو في الدقيقة 87.

وأهدر هاري كين ركلة جزاء في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لشبونة × مارسيليا

قاد أليكسيس سانشيز فريق مارسيليا لتكرار فوزه على سبورتنج لشبونة وهذه المرة خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

شهد اللقاء ركلة جزاء وبطاقتين حمراوتين.

وتعرض ريكاردو إسجايو لاعب لشبونة للطرد في الدقيقة 19 ببطاقة صفراء ثانية عقب ثلاث دقائق من الأولى.

وسجل ماتيو جيندوزي هدف التقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

ونجح سانشيز في تعزيز تقدم مارسيليا بهدف ثان في الدقيقة 30.

ولعب لشبونة آخر نصف ساعة بـ9 لاعبين بعد طرد جديد وهذه المرة للاعب الفريق بيدرو جونكالفيس.

ويلعب توتنام مباراته المقبلة أمام لشبونة ضمن مباريات الجولة الخامسة بينما يحل مارسيليا ضيفا على فرانكفورت.

وتقام منافسات الجولة الخامسة يوم الأربعاء 26 من شهر أكتوبر الجاري.

دوري أبطال أوروبا توتنام لشبونة فرانكفورت مارسيليا
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