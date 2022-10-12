كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي

كشف الاتحاد العربي لكرة السلة عن موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية لأندية السلة بعد اكتمال المربع الذهبي.

وتأهل الأهلي المصري بعد التغلب على الجهراء الكويتي بنتيجة 93-54 في ربع النهائي.

بينما ودع الاتحاد السكندري المنافسات من ربع النهائي بعد الخسارة من كاظمة الكويتي بنتيجة 106-101 عقب اللجوء لشوط إضافي.

ويلعب الأهلي المصري أمام كاظمة الكويتي مساء الجمعة في افتتاح مباريات نصف النهائي.

ويقام اللقاء في الرابعة عصرا بتوقيت مصر بحثا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائي.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لأندية السلة حتى يوم السبت والتي يدافع عن لقبها فريق الأهلي.

أما المباراة الأخرى في نصف النهائي فتقام بين الكويت الكويتي وبيروت اللبناني في السادسة مساء.

وتقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت بين الفريقين المتأهلين.

وكان نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والكويت الكويتي وانتهت وقتها بفوز الفريق المصري.