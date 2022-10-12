كلوب: تشكيل لقاء رينجرز لا علاقة له بمباراة سيتي

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن التغييرات العديدة في تشكيل فريقه أمام جلاسكو رينجرز ليس له علاقة بإراحة اللاعبين قبل لقاء مانشستر سيتي المرتقب.

ويحل ليفربول ضيفا جلاسكو رينجرز ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وذلك قبل استضافة مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، فيما يبدأ الثنائي روبرتو فيرمينو وداروين نونيز في هجوم الريدز أمام رينجرز.

وقال كلوب لشبكة BT sport قبل المباراة: "علينا أن ندرك أننا في منتصف فترة مزدحمة للغاية، كان علينا أن نغير في التشكيل".

وأضاف "كان من المفترض أن يلعب ديوجو جوتا كأساسي لكن الجهاز الطبي نصحني بعكس ذلك، لذلك جلس على مقاعد البدلاء".

وأردف "تلقيت نصيحة من الفريق الطبي قبل المباراة بأن جوتا لا يمكنه اللعب إلا لدقائق معدودة".

وأتم "الأمر لا يتعلق بمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد. علينا أن ندرك أننا في منتصف فترة مزدحمة للغاية".

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

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