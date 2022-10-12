تأهل تاريخي.. كلوب بروج يفرض التعادل على أتليتكو مدريد

تأهل كلوب بروج البلجيكي إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بتعادله أمام مضيفه أتليتكو مدريد الإسباني دون أهداف في ملعب متروبوليتانو، بالجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن التأهل رسميًا قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

فيما اكتفى أتليتكو مدريد بالوصول إلى النقطة الرابعة، وتقدّم مؤقتًا إلى المركز الثاني في المجموعة.

ومن المنتظَر أن يتراجع أتليتكو مجددًا بعد نهاية مباراة باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي، إذ يمتلك كلاهما 3 نقاط.

وتجاوز كلوب بروج مرحلة دور المجموعات في الشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

كما حقق كلوب بروج أفضل نتيجة له في دوري أبطال أوروبا منذ وصوله إلى المباراة النهائية في نسخة 1978 عندما خسر أمام ليفربول.

وواصل كلوب بروج الحفاظ على نظافة شباكه في دور المجموعات هذا الموسم، إنجاز لا يشاركه فيه إلا بايرن ميونيخ.

الإطاحة بالثنائي الهجومي

قرر دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، الإبقاء على ألفارو موراتا وجواو فيليكس في مقاعد البدلاء، ودفع بـ أنطوان جريزمان وآنخل مارتين كوريا كثنائي هجومي.

كما فضّل سيميوني لاعبه جيوفري كوندوجبيا على حساب أكسيل فيتسل ورودريجو دي بول.

في المقابل قاد الإسباني فيران جوتجلا لاعب برشلونة السابق هجوم كلوب بروج بعد أن سجّل وصنع في الذهاب.

تشكيل أتليتكو مدريد – جريزمان وكوريا يقودان الهجوم.. وموراتا وفيليكس على الدكة أمام بروج#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/yx6o0KxTHJ — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2022

فرص مهدرة

أول فرصة خطيرة في المباراة كانت من نصيبة جوتجلا الذي استقبل عرضية من أندرياس أولسن قابلها الكتالوني بتسديدة قوية جاورت القائم في الدقيقة العاشرة.

الرد المدريدي جاء سريعًا في الدقيقة 13 بواسطة جريزمان الذي سدد لكن سيمون مينيوليه تصدى.

أتليتكو واصل الهجوم بواسطة القائد كوكي وآنخل مارتين كوريا الذي أهدر بغرابة في مواجهة المرمى بالدقيقة 20.

ساؤول بدوره أرسل عرضية في الدقيقة 26 قابلها جريزمان برأسية صاروخية تصدى لها مينيوليه.

قرار جدلي

في الدقيقة 41 شن أولسن ظهير أيمن كلوب بروج هجمة مرتدة خارقة ومرر نحو تايون بوكانان الذي سقط في منطقة الجزاء بعد التحام مع ناويل مولينا، ليحتسبا لحكم ركلة جزاء.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، عكس الحكم الهولندي داني ماكيلي قراره وألغى الركلة، بل أعطى بطاقة صفراء لـ بوكانان بداعي التمثيل.

في اتجاه واحد

في الشوط الثاني واصل أتليتكو مدريد الهجوم، وأهدر الروخيبلانكوس فرصة مزدوجة في الدقيقة 50 بواسطة جريزمان وكوريا بعد تألق مينيوليه.

سيميوني لجأ إلى مقاعد بدلائه في الدقيقة 60، فأقحم الثلاثي ألفارو موراتا ويانيك كاراسكو ورودريجو دي بول بدلا من كوريا وتوماس ليمار وكوكي.

ثم عاد في الدقيقة 73 وأقحم ماتيوس كونيا بدلا من ساؤول، واستنفد تبديلاته في الدقيقة 78 بإقحام أكسيل فيتسل بدلا من جريزمان.

وأظهرت الكاميرات النجم البرتغالي فيليكس غاضبًا بعد عدم الدفع به أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

طرد

كلوب بروج اضطر للعب منقوصًا منذ الدقيقة 82 بعد طرد لاعبه كمال سوه بالبطاقة الصفراء الثانية كعقوبة على ركل الكرة بعد صافرة الحكم.

شراسة أتليتكو مدريد تصاعدت وسنحت فرصة هائلة لـ موراتا داخل منطقة المرمى في الدقيقة 88، لكن مينيوليه تصدى لقذيفة المهاجم الدولي الإسباني بالرأس!

تصديات مينيوليه لم تتوقف، فأبعد هجمة خطيرة لـ أتليتكو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، فرصة كانت من 4 أرواح.

في النهاية صمد كلوب بروج وخطف تأهلًا تاريخيًا من قلب مدريدِ.