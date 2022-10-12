18 لاعبا.. صفقات طلائع الجيش في سوق انتقالات 22-23

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وتعاقد نادي طلائع الجيش مع 14 لاعبين.

وأنهى طلائع الجيش موسمه في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وجاء صفقات طلائع الجيش كالآتي:

عمر رضوان (حارس مرمى)

قصة صور .. عمر رضوان مستقبل حراسة مرمى الفراعنة - اليوم السابع

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من الجونة.

ووقّع رضوان مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

أحمد أيمن منصور (مدافع)

طلائع الجيش يضم أحمد أيمن منصور وفتح الله

صاحب الـ28 انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الزمالك.

محمد فتح الله (مدافع)

صخرة المحلة محمد فتح الله (كماتشو) تحت أنظار أندية القمة في الدوري المصري — تتويج نيوز

صاحب الـ29 انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من غزل المحلة.

محمد دياب (مدافع)

طلائع الجيش يتعاقد مع مدافع بترول أسيوط – Kora B – كوره بي

صاحب الـ27 عاما انتقل إلى طلائع الجيش من بترول أسيوط.

ووقّع دياب مع طلائع الجيش حتى صيف 2027.

محمود وحيد (ظهير أيسر)

I Hate Zlu II on Twitter:

صاحب الـ28 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الأهلي.

يحيي حامد (ظهير أيمن)

يحيي حامد يغيب عن غزل المحلة 15 يوما بسبب الإصابة - العالم اليوم

صاحب الـ31 عاما انتقل إلى طلائع الجيش من غزل المحلة.

ووقّغ حامد مع طلائع الجيش حتى صيف 2025.

العربي بدر (لاعب وسط)

مصدر: إعارة العربي بدر لفيوتشر | مصراوى

صاحب الـ20 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الأهلي.

عبد الرحمن شيكا (لاعب وسط)

الطلائع يتعاقد مع عبد الرحمن شيكا من الإنتاج الحربى موسمين ...

صاحب الـ23 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الإنتاج الحربي.

لوكمان بونيو (لاعب وسط)

Lookman Binuyo: Rivers United expect a tough game against Sunshine Stars – sportlens360

صاحب الـ28 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من ريفرز يوناتيد النيجيري.

ووقّع بونيو مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

إسلام محارب (لاعب وسط)

رسميًا.. الأهلي يعلن انتقال إسلام محارب إلى الجونة | يلاكورة

صاحب الـ30 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الجونة.

مصطفى خواجة (لاعب وسط)

الخواجة أولى صفقات سموحة 3 مواسم | تفاصيل

صاحب الـ 28 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من سموحة.

كريم طارق (جناح أيسر)

كريم طارق: اللعب لـ الأهلي أو الزمالك شرف.. وهدفي الاحتراف - بطولات

صاحب الـ30 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الجونة.

أحمد متعب (جناح أيمن)

الطلائع يعلن التعاقد مع محمد سمير وأحمد متعب.. صور

صاحب الـ26 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من إيسترن كومباني.

محمد شريف حتحوت (جناح أيمن)

اللاعب: محمد شريف محمد

صاحب الـ23 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من إنبي.

كريم حلاوة (جناح أيمن)

الطلائع يعلن التعاقد مع كريم حلاوة لاعب المقاصة إعارة بـ

صاحب الـ26 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مصر للمقاصة.

خالد قمر (مهاجم)

خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب | المصري اليوم

صاحب الـ34 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من الجونة.

ووقّع قمر مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

جلال الشرقاوي (مهاجم)

رسميا.. جلال الشرقاوي ينتقل إلى نادي طلائع الجيش

صاحب الـ26 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من نادي ألعاب دمنهور.

ووقّع الشرقاوي مع طلائع الجيش حتى صيف 2027.

أكينادي موسيس إيبوكون (مهاجم)

moses ibukun akinade - Opera News Nigeria

صاحب الـ21 عاما انضم إلى طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

ووقّع أكينادي مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

طلائع الجيش ميركاتو الدوري المصري
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