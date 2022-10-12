18 لاعبا.. صفقات طلائع الجيش في سوق انتقالات 22-23

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وتعاقد نادي طلائع الجيش مع 14 لاعبين.

وأنهى طلائع الجيش موسمه في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وجاء صفقات طلائع الجيش كالآتي:

عمر رضوان (حارس مرمى)

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من الجونة.

ووقّع رضوان مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

أحمد أيمن منصور (مدافع)

صاحب الـ28 انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الزمالك.

محمد فتح الله (مدافع)

صاحب الـ29 انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من غزل المحلة.

محمد دياب (مدافع)

صاحب الـ27 عاما انتقل إلى طلائع الجيش من بترول أسيوط.

ووقّع دياب مع طلائع الجيش حتى صيف 2027.

محمود وحيد (ظهير أيسر)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الأهلي.

يحيي حامد (ظهير أيمن)

صاحب الـ31 عاما انتقل إلى طلائع الجيش من غزل المحلة.

ووقّغ حامد مع طلائع الجيش حتى صيف 2025.

العربي بدر (لاعب وسط)

صاحب الـ20 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الأهلي.

عبد الرحمن شيكا (لاعب وسط)

صاحب الـ23 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الإنتاج الحربي.

لوكمان بونيو (لاعب وسط)

صاحب الـ28 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من ريفرز يوناتيد النيجيري.

ووقّع بونيو مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

إسلام محارب (لاعب وسط)

صاحب الـ30 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الجونة.

مصطفى خواجة (لاعب وسط)

صاحب الـ 28 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من سموحة.

كريم طارق (جناح أيسر)

صاحب الـ30 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الجونة.

أحمد متعب (جناح أيمن)

صاحب الـ26 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من إيسترن كومباني.

محمد شريف حتحوت (جناح أيمن)

صاحب الـ23 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من إنبي.

كريم حلاوة (جناح أيمن)

صاحب الـ26 عاما انضم إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مصر للمقاصة.

خالد قمر (مهاجم)

صاحب الـ34 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من الجونة.

ووقّع قمر مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.

جلال الشرقاوي (مهاجم)

صاحب الـ26 عاما انتقل إلى طلائع الجيش قادما من نادي ألعاب دمنهور.

ووقّع الشرقاوي مع طلائع الجيش حتى صيف 2027.

أكينادي موسيس إيبوكون (مهاجم)

صاحب الـ21 عاما انضم إلى طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

ووقّع أكينادي مع طلائع الجيش حتى صيف 2024.