بالفوز على أياكس.. نابولي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورقم قياسي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

نابولي - أياكس

حسم نابولي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أياكس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وواصل نابولي عروضه القوية هذا الموسم ليحسم التأهل بالعلامة الكاملة بالانتصار في الجولات الأربعة.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط، ويأتي ليفربول في المركز الثاني بـ 6 نقاط قبل مواجهة رينجرز متذيل الترتيب اليوم الأربعاء.

أخبار متعلقة:
انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو (0) (0) كلوب بروج.. نابولي (4) (2) أياكس هزيمة محبطة لـ يوفنتوس تقلل فرص التأهل في أبطال أوروبا.. وتعادل سيتي مع كوبنهاجن انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) كوبنهاجن.. نهاية المباراة مواعيد مباريات الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 – صدامات عنيفة في دوري أبطال أوروبا.. وسلة الأهلي

وعادل نابولي الرقم القياسي المسجل باسم فريقا بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بتسجيل 17 هدفا في دور المجموعات.

اكتساح أياكس ذهابا وإيابا

نجح نابولي في اكتساح أياكس ذهابا وإيابا، إذ فاز في الجولة الثالثة بستة أهداف مقابل هدف واحد، وفي مباراة الجولة الرابعة فاز الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح هيرفينج لوزانو التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وأضاف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني سريعا في الدقيقة السادسة عشر.

ونجح دافي كلاسين في تقليص الفارق لأياكس سريعا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49 برأسية رائعة.

ولكن عاد نابولي لتوسيع الفارق مجددا في الدقيقة 62 عن طريق خفيتشا كفاراسخيليا من ركلة جزاء.

ومجددا نجح أياكس في تقليص الفارق في الدقيقة 83 عن طريق ستيفن بيرجوين من ركلة جزاء جديدة في المباراة.

وبخطأ دفاعي فادح من داني بليند قتل فيكتور أوسيمين في قتل المباراة بهدف رابع لنابولي في الدقيقة 90 بعد استغلال خطأ بليند والتسديد في الشباك الخالية.

رقم قياسي

وحقق نابولي رقما قياسيا بعد انتصاره على أياكس إذ عادل أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في دور المجموعات.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 هدفا في دور المجموعات ليعادل بذلك رقمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد نجح في تسجيل 17 هدفا في دور المجموعات الموسم الماضي 2021 - 2022.

أما باريس سان جيرمان فنجح في تحقيق الرقم ذاته خلال موسم 2017-2018.

ويحتاج نابولي هدفا واحدا في الجولتين المقبلتين لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تسجيلا للأهداف في دور المجموعات.

دوري أبطال أوروبا نابولي أياكس
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (1) (0) إنتر.. فيكتوريا بلزن (0) (4) بايرن تأهل تاريخي.. كلوب بروج يفرض التعادل على أتليتكو مدريد مباشر دوري الأبطال – رينجرز (1) - (1) ليفربول.. جوووووول فيرمينو تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام الثلاثي مولر وكومان وساني ضد فيكتوريا بلزن تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان التشكيل – بيكيه أساسي مع برشلونة.. ولاوتارو ودجكيو يقودان هجوم إنتر انتهت في أبطال أوروبا - أتليتكو (0) (0) كلوب بروج.. نابولي (4) (2) أياكس تشكيل أتليتكو مدريد – جريزمان وكوريا يقودان الهجوم.. وموراتا وفيليكس على الدكة أمام بروج
أخر الأخبار
كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي 14 دقيقة | كرة سلة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات على الهلال السوداني بعد ما حدث ضد سانت جورج 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (1) (0) إنتر.. فيكتوريا بلزن (0) (4) بايرن 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: تشكيل لقاء رينجرز لا علاقة له بمباراة سيتي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأهل تاريخي.. كلوب بروج يفرض التعادل على أتليتكو مدريد 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
18 لاعبا.. صفقات طلائع الجيش في سوق انتقالات 22-23 54 دقيقة | ميركاتو
بالفوز على أياكس.. نابولي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورقم قياسي 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – رينجرز (1) - (1) ليفربول.. جوووووول فيرمينو 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي