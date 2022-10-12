بالفوز على أياكس.. نابولي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورقم قياسي

حسم نابولي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أياكس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وواصل نابولي عروضه القوية هذا الموسم ليحسم التأهل بالعلامة الكاملة بالانتصار في الجولات الأربعة.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط، ويأتي ليفربول في المركز الثاني بـ 6 نقاط قبل مواجهة رينجرز متذيل الترتيب اليوم الأربعاء.

وعادل نابولي الرقم القياسي المسجل باسم فريقا بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بتسجيل 17 هدفا في دور المجموعات.

اكتساح أياكس ذهابا وإيابا

نجح نابولي في اكتساح أياكس ذهابا وإيابا، إذ فاز في الجولة الثالثة بستة أهداف مقابل هدف واحد، وفي مباراة الجولة الرابعة فاز الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح هيرفينج لوزانو التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وأضاف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني سريعا في الدقيقة السادسة عشر.

ونجح دافي كلاسين في تقليص الفارق لأياكس سريعا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49 برأسية رائعة.

ولكن عاد نابولي لتوسيع الفارق مجددا في الدقيقة 62 عن طريق خفيتشا كفاراسخيليا من ركلة جزاء.

ومجددا نجح أياكس في تقليص الفارق في الدقيقة 83 عن طريق ستيفن بيرجوين من ركلة جزاء جديدة في المباراة.

وبخطأ دفاعي فادح من داني بليند قتل فيكتور أوسيمين في قتل المباراة بهدف رابع لنابولي في الدقيقة 90 بعد استغلال خطأ بليند والتسديد في الشباك الخالية.

رقم قياسي

وحقق نابولي رقما قياسيا بعد انتصاره على أياكس إذ عادل أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في دور المجموعات.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 هدفا في دور المجموعات ليعادل بذلك رقمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد نجح في تسجيل 17 هدفا في دور المجموعات الموسم الماضي 2021 - 2022.

أما باريس سان جيرمان فنجح في تحقيق الرقم ذاته خلال موسم 2017-2018.

ويحتاج نابولي هدفا واحدا في الجولتين المقبلتين لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تسجيلا للأهداف في دور المجموعات.