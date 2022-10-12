الدرجة الثانية - انتصار المنصورة والأولمبي في الجولة الافتتاحية.. وتعادل بلدية المحلة مع طنطا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:22

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

حقق فريقا المنصورة والأولمبي الفوز في الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

بينما شهدت قمة الجولة بين طنطا وبلدية المحلة التعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي:

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انتهت ثلاث مواجهات من المسابقة بالتعادل السلبي بدون أهداف، إذ نجح بلدية المحلة في التعادل أمام طنطا خارج ملعبه.

بينما تعادل سبورتنج مع الحمام، وبنفس النتيجة تعادل بايونيرز أمام بروكسي.

أما المنصورة فنجح في اقتناص الفوز خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد لكفر الشيخ.

وسجل صلاح فتحي هدف كفر الشيخ قبل أن يسجل هاني الطامي وأحمد العوضي هدفي المنصور.

أما الأولمبي فنجح في تحقيق فوز كبير على أبو قير في دربي سكندري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل للأولمبي كل من سيرجي أكا وأدهم عريف ومحمد النجيلي وعلي عوض، بينما أحرز حسني زكي هدف أبو قير الوحيد.

وبنفس النتيجة نجح المصرية للاتصالات في تحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية، وسجل للاتصالات كل من محمد أوشا وأحمد بندق وأحمد كفتة وياسر زحلق.

وتغلب المجد على فريق نبروه بهدفين دون مقابل سجلهما محمد سعيد.

وأخيرا نجح دكرنس في تحقيق الفوز على المصري بالسلوم بهدفين مقابل هدف واحد.

الدرجة الثانية المنصورة الأولمبي المصرية للاتصالات
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