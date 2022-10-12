تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام الثلاثي مولر وكومان وساني ضد فيكتوريا بلزن
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
دفع جوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ بساديو ماني كمهاجم وحيد في تشكيل فريقه لملاقاة فيكتوريا بلزن.
ويحل بايرن ضيفا على فيكتوريا بلزن في ملعب دووسان آرينا لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: سفين أولريخ
في الدفاع: جوسيب ستانيسيتش- دايوت أوباميكانو- بنجامين بافارد- نصير مزراوي
في الوسط الدفاعي: ليون جوريتزكا- جوشوا كيميتش
في الوسط الهجومي: ليروي ساني- توماس مولر- كينجسلي كومان
في الهجوم: ساديو ماني
ويتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط يليه إنتر ميلان بست نقاط ثم برشلونة بثلاث نقاط وأخيرا فيكتوريا بلزن بدون أي نقطة.
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