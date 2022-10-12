8 لاعبين.. صفقات البنك الأهلي في سوق انتقالات 22-23

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وتعاقد نادي البنك الأهلي مع 8 لاعبين.

وأنهى البنك الأهلي موسمه في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

وجاءت تعاقدات البنك الأهلي كالآتي:

محمد أبو جبل (حارس مرمى)

صاحب الـ33 عامًا انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الزمالك.

ووقّع أبو جبل مع البنك الأهلى حتى صيف 2025.

مصطفى الروبي (حارس مرمى)

صاحب الـ21 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من وادي دجلة.

ووقّع الروبي مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

محمود الجزار (مدافع)

صاحب الـ24 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الجونة.

ووقّع الجزار مع البنك الأهلي حتى صيف 2026.

أحمد توفيق (ظهير أيمن)

صاحب الـ31 عاما انتقل إلى البنك الأهلي من بيراميدز.

ووقّع توفيق مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

حمدي علاء (لاعب وسط)

صاحب الـ22 عاما انضم إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الزمالك.

إسلام جابر (لاعب وسط)

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الزمالك.

ووقّغ جابر مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

أدهم حامد (لاعب وسط)

صاحب الـ22 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من النصر.

ووقّع حامد مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

رزاق سيسيه (جناح أيسر)

صاحب الـ23 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الزمالك.

ووقّع سيسيه مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.