8 لاعبين.. صفقات البنك الأهلي في سوق انتقالات 22-23

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وتعاقد نادي البنك الأهلي مع 8 لاعبين.

وأنهى البنك الأهلي موسمه في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

وجاءت تعاقدات البنك الأهلي كالآتي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف جعفر.. وموقف اللاعب كرة يد – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على فلاورز البنيني الصفقة الثامنة.. البنك الأهلي يضم رزاق سيسيه عبد الفتاح: لجنة الحكام كان يمكن أن تقاضي الأهلي.. والفيديو أخطأ أمام البنك الأهلي ولكن
  • محمد أبو جبل (حارس مرمى)

مصر.. لقطة أبو جبل والشناوي تثير تفاعلا واسعا وتحمل رسالة لجمهوري الأهلي والزمالك - CNN Arabic

صاحب الـ33 عامًا انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الزمالك.

ووقّع أبو جبل مع البنك الأهلى حتى صيف 2025.

  • مصطفى الروبي (حارس مرمى)

صاحب الـ21 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من وادي دجلة.

ووقّع الروبي مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

محمود الجزار (مدافع)

محمود الجزار: بطولة أفريقيا الأهم في حياتى ولم أقم حفل زفاف بسبب كورونا - سوبر كورة

صاحب الـ24 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الجونة.

ووقّع الجزار مع البنك الأهلي حتى صيف 2026.

  • أحمد توفيق (ظهير أيمن)

صاحب الـ31 عاما انتقل إلى البنك الأهلي من بيراميدز.

ووقّع توفيق مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

  • حمدي علاء (لاعب وسط)

حمدي علاء: فيريرا طلب عودتي إلى الزمالك

صاحب الـ22 عاما انضم إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الزمالك.

  • إسلام جابر (لاعب وسط)

اللاعب: اسلام جابر

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الزمالك.

ووقّغ جابر مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

  • أدهم حامد (لاعب وسط)

رسمياً.. البنك الأهلي يضم أدهم حامد لاعب النصر - كورة بلس

صاحب الـ22 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من النصر.

ووقّع حامد مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

  • رزاق سيسيه (جناح أيسر)

معلومات عن اللاعب رزاق سيسيه واشهر أهدافه - مقال

صاحب الـ23 عاما انتقل إلى البنك الأهلي قادما من الزمالك.

ووقّع سيسيه مع البنك الأهلي حتى صيف 2025.

البنك الأهلي ميركاتو الدوري المصري
نرشح لكم
18 لاعبا.. صفقات طلائع الجيش في سوق انتقالات 22-23 يوسف بلايلي ينضم لأجاكسيو بيراميدز يضم عبد الرحمن جودة نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك نادر شوقي: لم أعلم بانتقال أحمد ريان لـ سيراميكا.. والأهلي رفض عرضا لـ محمد محمود 10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23 17 لاعبا.. صفقات إنبي في سوق انتقالات 22-23 11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23
أخر الأخبار
كلوب يتحدث عن هاتريك صلاح أمام رينجرز ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول ملعب المصري البديل ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي يكشف لـ في الجول موقف استاد بتروسبورت.. وملعب مواجهة القطبين ساعة | الكرة المصرية
تشافي: هذا الموسم يؤلم أكثر من الماضي.. لا نستحق التأهل والنتيجة ستؤثر على الكلاسيكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم تخفيض أسعار تذاكر المنستيري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية 2 ساعة | كرة سلة
الدرجة الثانية - مجلس بتروجت يدعم الفريق قبل انطلاق الموسم 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي