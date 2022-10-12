التشكيل – بيكيه أساسي مع برشلونة.. ولاوتارو ودجكيو يقودان هجوم إنتر
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 19:38
كتب : FilGoal
عاد جيرارد بيكيه لتشكيل برشلونة الأساسي استعدادا لملاقاة إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء.
ويواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان في ملعب كامب نو في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
في الدفاع: ماركوس ألونسو- جيرارد بيكيه- إريك جارسيا- سيرجي روبرتو
في الوسط: جافي- سيرجيو بوسكيتس- بيدري
في الهجوم: رافينيا- روبرت ليفاندوفسكي- عثمان ديمبلي
فيما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: أليساندرو باستوني- ستيفان دي فريج- ميلان سكرينيار
في الوسط: فيديريكو ديماركو- هنريك مخيتاريان- هاكان تشالهان أوجلو- نيكولو باريلا- دينزيل دومفريز
في الهجوم: لاوتارو مارتينيز- إدين دجيكو
ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط فيما يأتي إنتر ثانيا بست نقاط.
ويتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط، ويأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.