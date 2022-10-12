تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ورينجرز

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام رينجرز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان ليفربول قد تغلب على رينجرز في الجولة الثالثة بهدفين دون مقابل.

ويبدأ الثنائي روبرتو فيرمينو وداروين نونيز في هجوم الريدز أمام رينجرز.

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بينما يعود أندرو روبرتسون من جديد لقائمة ليفربول ولكن على دكة البدلاء.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيمكاس.

الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ديوجو جوتا - هارفي إيليوت.

الهجوم: روبرتو فيرمينو - داروين نونيز- - فابيو كارفاليو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتذيل رينجرز ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا رينجرز
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