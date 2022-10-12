تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام رينجرز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكان ليفربول قد تغلب على رينجرز في الجولة الثالثة بهدفين دون مقابل.

ويبدأ الثنائي روبرتو فيرمينو وداروين نونيز في هجوم الريدز أمام رينجرز.

بينما يعود أندرو روبرتسون من جديد لقائمة ليفربول ولكن على دكة البدلاء.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيمكاس.

الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ديوجو جوتا - هارفي إيليوت.

الهجوم: روبرتو فيرمينو - داروين نونيز- - فابيو كارفاليو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتذيل رينجرز ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.