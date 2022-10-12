تقرير: سان جيرمان استأجر وكالة لمهاجمة مبابي ولاعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يبدو أن باريس سان جيرمان لا يعرف كلمة الهدوء خلال الأيام الجارية.

فبعدما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن كيليان مبابي لاعب الفريق يريد المغادرة في شهر يناير المقبل، ها هو تقرير آخر يزعم استئجار إدارة النادي لوكالة خارجية لمهاجمة اللاعب وآخرين ضمن صفوف الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية في تقرير لها فإن سان جيرمان استأجر تلك الوكالة التي أنشأت حسابات مزيفة لمهاجمة اللاعبين وتبييض صورة الإدارة.

وأشار التقرير إلى أنه في شهر مارس 2019 حينما ازدادت التكهنات حول انتقال مبابي لريال مدريد قام حساب يُدعى "Panama Squad" ولديه ما يصل لـ10 آلاف متابع بالضغط على مبابي لتجديد تعاقده.

وكان هناك حملات أخرى منها ضد أدريان رابيو لاعب الفريق السابق حينما رفض تجديد تعاقده مع النادي.

بالإضافة للدفاع عن ناصر الخليفي مالك النادي ضد أي قضايا مثارة حوله.

وفي وقت آخر انتقد الحساب مبابي مرة أخرى مطالبا إياه بالعمل في صمت وعدم الإدلاء بتصريحات لأنه يضر بصورة النادي.

لكن سان جيرمان نفى تلك الأنباء عبر تقرير نشرته إذاعة "أر تي إل" الفرنسية ولكن على الرغم من ذلك فإن مبابي يدرك أن هناك رغبة من إدارة ناديه في إلحاق الأذى به ولا يرغب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق.