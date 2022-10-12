تقرير: رونالدو سيحضر حفل الكرة الذهبية بسبب بنزيمة
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 18:12
كتب : FilGoal
قرر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد حضور حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس الإثنين المقبل.
وحسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن رونالدو قرر حضور الحفل بسبب علمه بفوز زميله ومهاجم ريال مدريد بالجائزة.
ولم يسبق لبنزيمة التتويج بالكرة الذهبية في تاريخه أبدا، فيما ظفر رونالدو بها خمس مرات من قبل.
وقاد بنزيمة ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني الموسم الماضي.
وسجل بنزيمة 44 هدفا وصنع 15 في 46 مباراة خاضها مع الفريق الملكي في الموسم الماضي.
ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.
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