هل يلحق ديبالا بـ كأس العالم؟

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا جناح روما مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ديبالا خضع للكشف بآشعة الرنين المغناطيسي يوم الأربعاء، ولم يفقد فرصة اللعب في كأس العالم.

وأوضح التقرير أن ديبالا سيبقى خارج الملاعب لمدة 4 إلى 6 أسابيع، فيما ينطلق المونديال بعد 40 يوما.

في الوقت الذي أفادت جريدة كوريري ديلو سبورت أن النجم الأرجنتيني سيخضع لفحص طبي جديد الأسبوع المقبل وقد بدأ بالفعل برنامج التعافي.

ويعاني ديبالا من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال فوز روما على ليتشي مساء الأحد.

وأصيب ديبالا لحظة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء وغادر الملعب على الفور.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو أفضل هداف لروما هذا الموسم بـ7 أهداف في 11 مباراة في جميع المسابقات.

وقال مورينيو بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي".

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.

وينطلق الدور الثاني للمونديال يوم 3 ديسمبر، وسيكون ليونيل سكالوني مطالبًا باتخاذ قرار بشأن المغامرة بضم ديبالا من أجل ظهوره بدايةً من ثمن النهائي.

ديبالا (28 عامًا) يمتلك 34 مباراة دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 3 أهداف.

وتواجد ديبالا في قائمة كأس العالم 2018، لكنه شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مواجهة كرواتيا بالدور الأول.

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