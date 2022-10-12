تشكيل أتليتكو مدريد – جريزمان وكوريا يقودان الهجوم.. وموراتا وفيليكس على الدكة أمام بروج

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة كلوب بروج في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ودفع سيميوني بالثنائي أنطوان جريزمان وآنخل مارتين كوريا في الهجوم على حساب ألفارو موراتا وجواو فيليكس.

كما يبدأ جيوفري كوندوجبيا في الوسط على حساب أكسيل فيتسل.

في المقابل، يقود الإسباني المتألق فيران جوتجلا هجوم كلوب بروج بعد أن سجل وصنع في لقاء الذهاب.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر كلوب بروج المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ناويل مولينا – خوسيه ماريا خيمينيز – ستيفان سافيتش – رينيلدو ماندافا

الوسط: جيوفري كوندوجبيا – كوكي – توماس ليمار – ساؤول نييجيز

الهجوم: أنطوان جريزمان – آنخل مارتين كوريا

دكة البدلاء: إيفو جربيتش – أنطونيو جوميش – رودريجو دي باول – جواو فيليكس – ماتيوس كونيا – ألفارو موراتا – أكسيل فيتسل – يانيك فيريرا كاراسكو – ماريو هيرموسو – ألبيرتو مورينو

تشكيل كلوب بروج:

حراسة المرمى: سيمون منيوليه

الدفاع: دينيس أودوي – براندون ميخيلي – أباكار سيلا

الوسط: أندرياس سكوف أولسن – كاسبر نيلسن – براندون أونيديكا – هانز فاناكان – تايون بوخانان

الهجوم: كمال سواه – فيران جوتجلا

دكة البدلاء: سيني لامنز – إدوارد سوبول – إدير بالانتا – نوا لانج – بيورن ميير – أنطونيو موسى – رومان يارميتشوك – كلينتون ماتا – سيسي ساندرا

أتليتكو مدريد كلوب بروج دوري أبطال أوروبا
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