مران الزمالك - الظهور الأول لـ مصطفى شلبي.. والونش ينهي برنامجه التأهيلي

شارك مصطفى شلبي في تدريبات الزمالك لأول مرة بعد انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وأقيمت اليوم الأربعاء تدريبات الفريق الأبيض على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

فيما تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في التدريبات البدنية والفنية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ أيام على خلفية إصابته العضلية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد من رأسية بعد عرضية أحمد سيد زيزو.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب إنبي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وتعاقد الزمالك مع تسعة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفي وهم:

مصطفى شلبي وعمرو السيسي ويوسف حسن وزكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.