التشكيل – عودة أوسيمن في دكة نابولي.. وأياكس يهاجم بنجم غانا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

أياكس - نابولي

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي عن تشكيل فريقه لمواجهة أياكس أمستردام في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ويعود النيجيري فيكتور أوسيمن لدكة بدلاء نابولي بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

فيما يشارك جياكومو راسبادوري أساسيًا في عمق الهجوم على حساب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

في المقابل، دفع ألفريد شرويدر بالغاني محمد قدوس في الهجوم بجوار ستيفن بيرجفين جناح توتنام هوتسبير السابق.

ويتصدر نابولي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يحل أياكس ثالثا برصيد 3 نقاط.

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – كيم مين جاي – جوان جيسوس – ماتياس أوليفيرا

الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا – أندري فرانك زامبو أنجويسا – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: إيرفينج لوزانو – جياكومو راسبادوري – خفيتشا كفاراسخيليا

دكة البدلاء: هوبيرت إداسياك – سالفاتوري سيريجو – ماريو روي – إليف إلماس – فيكتور أوسيمن – جيوفاني سيميوني – ماتيو بوليتانو – أليسيو زيربين – ليو أوستيجارد – أليساندرو زانولي – جيانلوكا جايتانو – تانجوي ندومبيلي

تشكيل أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: ريمكو باسفير

الدفاع: خورخي سانشيز – يورين تيمبر – دالي بليند – كالفين باسي

الوسط: إدسون ألفاريز – دافي كلاسين – كينيث تايلور

الهجوم: ستيفن بيرجويس – محمد قدوس – ستيفن بيرجفين

دكة البدلاء: مارتن ستيكلنبرج – ياي جورتر – أوفين فيندال – بريان بروبي – لوكاس أوكامبوس – لورينزو لوكا – فلوريان جريليتش – يوري باس – يوري ريجير – ليساندرو ماجايان – فرانشيسكو كونسيساو

نابولي أياكس أمستردام دوري أبطال أوروبا
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