من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.. الجهاز الفني لـ الأهلي يستقبل ميكالي

استقبل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وجهازه الفني، روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وجهازه المعاون.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني للأهلي على الترحيب بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

وجاءت الزيارة من أجل التنسيق بين الجهازين الفنيين للمرحلة المقبلة.

وأعرب عبد الحفيظ عن ترحيب الجهاز الفني للأهلي بالتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بالشكل الذي يحقق مصلحة الكرة المصرية.

وفي ختام الزيارة قام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش وغرف الملابس الجديدة وأجهزة الاستشفاء والجيم، وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم بالإمكانات الكبير في النادي الأهلي.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مع إي سواتيني في المرحلة الثانية من التصفيات بعد إعفاء المنتخب من الدور الأول.

وفي حالة تخطي هذا الدور سيلعب الفائز أمام المتأهل من مواجهة زامبيا وسيراليون في الدور الأخير من التصفيات خلال شهر مارس من عام 2023 المقبل.

وكان منتخب مصر لعب ضد بينين وديا مرتين تعادل في الأولى سلبيا وفاز في المباراة الثانية بهدفين دون رد.