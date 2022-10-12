من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.. الجهاز الفني لـ الأهلي يستقبل ميكالي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وجهازه

استقبل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وجهازه الفني، روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وجهازه المعاون.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني للأهلي على الترحيب بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

وجاءت الزيارة من أجل التنسيق بين الجهازين الفنيين للمرحلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي الإعلان عن موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني في تصفيات إفريقيا رسالة بركات للاعبي المنتخب الأولمبي: إيمانكم بقدراتكم سيحقق الحلم.. وباب ميكالي مفتوح للجميع بركات يجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل

وأعرب عبد الحفيظ عن ترحيب الجهاز الفني للأهلي بالتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بالشكل الذي يحقق مصلحة الكرة المصرية.

وفي ختام الزيارة قام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش وغرف الملابس الجديدة وأجهزة الاستشفاء والجيم، وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم بالإمكانات الكبير في النادي الأهلي.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مع إي سواتيني في المرحلة الثانية من التصفيات بعد إعفاء المنتخب من الدور الأول.

وفي حالة تخطي هذا الدور سيلعب الفائز أمام المتأهل من مواجهة زامبيا وسيراليون في الدور الأخير من التصفيات خلال شهر مارس من عام 2023 المقبل.

وكان منتخب مصر لعب ضد بينين وديا مرتين تعادل في الأولى سلبيا وفاز في المباراة الثانية بهدفين دون رد.

الدوري المصري مصر الأولمبي الأهلي
نرشح لكم
تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري مران الزمالك - الظهور الأول لـ مصطفى شلبي.. والونش ينهي برنامجه التأهيلي اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من كأس مصر 2022-23 بيراميدز يضم عبد الرحمن جودة 11 لاعبا.. صفقات الاتحاد في سوق انتقالات 22-23 نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك نادر شوقي: لم أعلم بانتقال أحمد ريان لـ سيراميكا.. والأهلي رفض عرضا لـ محمد محمود 10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - انتصار المنصورة والأولمبي في الجولة الافتتاحية.. وتعادل بلدية المحلة مع طنطا 2 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام الثلاثي مولر وكومان وساني ضد فيكتوريا بلزن 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
8 لاعبين.. صفقات البنك الأهلي في سوق انتقالات 22-23 42 دقيقة | ميركاتو
تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – بيكيه أساسي مع برشلونة.. ولاوتارو ودجكيو يقودان هجوم إنتر 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي 58 دقيقة | كرة سلة
دي بروين: أتوقع ظهور ليفربول بأفضل شكل ممكن أمامنا ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فلامبو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي