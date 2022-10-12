أبو ظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني لمدة 4 مواسم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

كأس السوبر الأرجنتيني

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استضافة مسابقة كأس السوبر الأرجنتيني لمدة 4 سنوات ضمن اتفاقية موقعة بين المجلس والاتحاد الأرجنتيني.

وحدد الموقع الرسمي لـ مجلس أبو ظبي الرياضي: "رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبو ظبي في يناير من العام المقبل، مبينا أن أبو ظبي على اتم الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى، والتي تأتي ضمن أهداف مجلس أبو ظبي الرياضي لترسيخ سمعة ومكانة أبو ظبي كوجهة عالمية للرياضة".

وقال الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي: "ستكون أبو ظبي خلال شهر يناير المقبل، مسرحا لواحدة من أهم المباريات في العالم، ما يعزز من شراكاتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية لصناعة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تسهم في تعزيز ريادة أبو ظبي في المشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال".

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من جانبه عبّر كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني عن سعادته لإقامة أول كأس للسوبر خارج الأرجنتين، ضمن اتفاقية الشراكة التي تمتد لأربع سنوات مع مجلس أبو ظبي الرياضي، ما يعد قراراً تاريخياً وفريداً من نوعه، والذي يأتي ضمن توجهات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتوسع والانفتاح العالمي التاريخي"

وقال تابيا: "إن الشراكة مع مجلس أبو ظبي الرياضي ستعطي قدرا أكبر من الظهور العالمي وتخلق فرصا تجارية جديدة للأندية والرابطة الأرجنتينية، وسنتشارك معا شغف كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وسنعمل على ترك بصمة قوية في أبو ظبي".

وبحسب تقارير أرجنتينية فأن بطل كأس السوبر الأرجنتيني سيحصد مليون دولار كجائزة مالية.

ولم تُقم بعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس السوبر الأرجنتيني والمقررة ضمن نسخة 2021.

يذكر أن كأس السوبر المصري سيقام في أبو ظبي لمدة عامين، والأولى في 28 أكتوبر الجاري بين الأهلي والزمالك.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في يونيو الماضي عن اتفاقية شراكة طويلة الأمد من بين بنودها أن تستضيف أبو ظبي معسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لمونديال قطر 2022.

ويتضمن البرنامج مواجهة ودية بين الإمارات والأرجنتين يوم 16 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويتواجد منتخب الأرجنتيني في مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك بكأس العالم 2022.

كأس السوبر الأرجنتيني مجلس أبو ظبي الرياضي
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