اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من كأس مصر 2022-23

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لأندية القسم الثالث والرابع لحضور قرعة الدور التمهيدي من كأس مصر 2022-2023.

وتقام قرعة كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري في مقر الاتحاد بالجزيرة في الثانية عشر ظهرا.

وتبدأ مشاركة أندية الدوري الممتاز بدءا من دور الـ 32 من المسابقة.

يذكر أن نسخة 2021-2022 لم تنته حتى الآن.

وعرفت نسخة الموسم الماضي وصول سموحة لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس.

فيما لم تُقم بعد باقي مباريات ربع النهائي.

ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة بعدما فاز بنهائي موسم 2020-21 على الأهلي بنتيجة 2-1.

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 37 لقبا.

ويأتي الزمالك ثانيا برصيد 28 لقبا، وفي المركز الثالث يتساوى الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب.

ثم حقق المقاولون العرب اللقب 3 مرات، وكل من الإسماعيلي والأولمبي وإنبي وحرس الحدود مرتين.

وحقق المصري والترام والقناة اللقب مرة واحدة فقط.