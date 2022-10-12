كرة يد - رسالة من جوردو بعد الرحيل عن الأهلي "لي الشرف أن أكون جزءا من ذلك النادي الرائع"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

دانييال جوردو

وجه داني جوردو المدير الفني الإسباني رسالة بعد رحيله عن قيادة فريق الأهلي لرجال كرة اليد.

وأعلن الأهلي صباح اليوم الأربعاء رحيل جوردو عن قيادة الفريق بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" عقب ستة أيام في مدينة الدمام السعودية.

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وكتب جوردو عبر حسابه الشخصي: "أي شيء له بداية ونهاية، وكان من دواعي سروي والشرف أن أكون جزءا من ذلك النادي الرائع".

وأضاف جوردو "الآن أركز على التحدي المقبل، أتوجه بالشكر للاعبي الفريق والموظفين على جهودهم ولكل فرد في النادي على الدعم".

واختتم جوردو رسالته "أتمنى للنادي كل الخير".

وكان الأهلي قد عيّن جوردو مديرا فنيا لفريق اليد في يونيو الماضي لمدة عامين.

وقاد الإسباني الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

وخسر نهائي كأس الكؤوس أمام الزمالك، وودع البطولة الإفريقية لأبطال الدوري من نصف النهائي أمام الزمالك.

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

ويتواجد الأهلي رفقة كل من بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ويتأهل أول المجموعة إلى نصف النهائي.

وسيلتقي الأهلي في الجولة الأولى مع مضر السعودي يوم 18 أكتوبر الجاري.

ثم مع بنفيكا البرتغالي يوم 20 من الشهر نفسه..

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