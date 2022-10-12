رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام جلاسكو رينجرز

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ورينجرز

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه جلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويستعد ليفربول لمواجهة جلاسكو رينجرز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد ليعادل الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

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فقد سجل حتى الآن 35 هدفا بقميص ليفربول في دوري الأبطال، بفارق هدف فقط عن ديديه دروجبا أسطورة كوت ديفوار مع تشيلسي، وكذلك سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي.

بشكل عام، سجل صلاح 38 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أهدافه مع بازل وروما.

ويحتل قائد منتخب مصر المركز الـ18 بين أفضل هدافي البطولة على الإطلاق.

وسجل محمد صلاح حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتذيل رينجرز ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

محمد صلاح ليفربول جلاسكو رينجرز
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