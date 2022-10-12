نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:27

كتب : حامد وجدي

أحمد رفعت - الوحدة × النصر - الدوري الإماراتي

طالب نادر شوقي وكيل اللاعبين، بدعم أحمد رفعت عقب احترافه في صفوف الوحدة الإماراتي.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

أحمد رفعت

النادي : الوحدة

وانضم أحمد رفعت على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي لمدة موسم قادما من فيوتشر.

وقال نادر شوقي عبر إذاعة ميجا أف أم: "أحمد رفعت لاعب مميز وبالتالي انتقل للفريق الذي نتمنى أن يتألق فيه بالاحتراف، وهدفنا أن يحترف لاعبينا والدوري الإماراتي مسابقة محترمة جدا، واللاعب قدما أداءً كبيرا في أول مباراة له".

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وأضاف "تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي، وأشكر إدارة فيوتشر على تحدثهم بنفس اللغة ودون افتعال مشاكل في مسألة احتراف اللاعبين إلى الخارج، وعندما وصل عرضا لم يطلبوا رقما أكبر، وكانوا مرنين في الأداء، وهذا الفكر لا يتواجد في 99% من الأندية".

وأوضح "الإعارة إلى الوحدة الإماراتي بنية البيع".

وأردف "كم جناح أيسر في الدوري المصري؟ 5-6 وهو الوحيد الذي احترف ويستحق أن ندعمه".

وصنع رفعت هدفين في أول 45 دقيقة له بقميص الوحدة بعدما شارك كبديل في لقاء النصر.

وعن عبد الرحمن مجدي قال: "حصل على عرض من المصري منذ 3-4 أسابيع، ولم يتم الاتفاق بين الناديين".

وأتم "الأهلي يمتلك 5-6 لاعبين شباب يمتلكون فرصة الاحتراف، والزمالك أيضا لأن لاعبيه الشباب ساهموا في حصد لقب الدوري وبالتالي قيمتهم أعلى، وأتمنى أتعاقد مع واحد منهم".

أحمد رفعت عبد الرحمن مجدي نادر شوقي
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