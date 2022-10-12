تين هاج: رونالدو أفضل حاليا.. وهذه حالة ثلاثي الفريق المصاب

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

رونالدو مع تين هاج

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أن كريستيانو رونالدو أصبح في حال أفضل حاليا عن بداية الموسم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أومونيا القبرصي في الجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مارسيا لن يتدرب اليوم وسنرى كيف سيتدرب وضعه حتى مباراة الأحد، ماجواير سيغيب وكذلك دوني فان دي بيك وفان بيساكا لفترة أطول".

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وتابع "لقد أخبرت اللاعبين قبل التوقف الدولي إنه علينا أن نحصل على صدارة المجموعة وأن نفوز بجميع المباريات لكي نتجنب أن ننهيها في المركز الثاني".

وشدد "علينا أن ندير عدد الدقائق لجميع اللاعبين وهذا ما أفعله طوال الوقت وذلك ما يميز اللاعبين الذين يلعبون في أكثر من مركز يفيدون في عمق التشكيل لذلك إن كان علينا أن نقوم بالمداورة سنغير بعض اللاعبين".

وأشار تين هاج إلى أن ماركوس راشفورد سيعود للتدريبات اليوم.

وأضاف "بكل تأكيد أنا أريد وجوده وفي بعض الأحيان يكون الأمر محبطا عندما لا يكون متاحا لأنني أعرف إننا بحاجة إليه ولكن حينها نحاول التعامل مع الوضع".

وأتم "أريد أن أدعم رونالدو بقدر الإمكان، لدينا متطلبات معينة من اللاعبين في مراكز معينة وأريد أن أخرج أفضل ما لديه، حاليا هو في حال أفضل وأنا سعيد بذلك في البداية كان الأمر يتعلق بنقص اللياقة وهذا يثبت مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يغيب عن فترة الإعداد".

وكانت مباراة الذهاب أمام أمونيا قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة.

مانشستر يونايتد أومونيا الدوري الأوروبي إريك تين هاج
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