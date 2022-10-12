تقرير: برتغالي جديد يقترب من ولفرهامبتون بعد تعثر الاتفاق مع لوبيتيجي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

بيدرو مارتينيز وكوكا

دخل البرتغالي بيدرو مارتينيز ضمن حسابات ولفرهامبتون لتولي تدريب الفريق.

ويبحث ولفرهامبتون عن مدرب جديد بعد إنهاء التعاقد مع البرتغالي برونو لاج.

وبحسب " Maisfutebol" البرتغالي فإن ولفرهامبتون في مفاوضات متقدمة مع بيدرو مارتينيز لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح التقرير أن مارتينيز لم عقدا بعد، لكنه في طريقه إلى ذلك بعدما كان جولين لوبيتيجي الخيار الأول للنادي الإنجليزي.

وأشار إلى أن جولين لوبيتيجي، الذي رحل عن إشبيلية مؤخرا، كان الخيار الأول لـ ولفرهامبتون، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، لذلك تحول النادي الإنجليزي إلى بيدرو مارتينز.

وذكرت التقارير أن المدرب البرتغالي رفض مؤخرا عرضين من هال سيتي، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، مفضلا انتظار مشروع أكثر جاذبية. وهو ما وجده في عرض ولفرهامبتون.

بيدرو مارتينيز قد يكون اسما برتغاليا جديدا يتولى تدريب ولفرهامبتون بعد الثنائي نونو سانتو وبرونو لاج.

صاحب الـ52 عاما تولى تدريب أولمبياكوس في الفترة من 2018 حتى أغسطس 2022.

وقاد مارتينيز أولمبياكوس خلال 221 مباراة وحقق الفوز في 143 مباراة وتعادل في 41 وخسر 37 لقاء.

وتوج المدرب البرتغالي بـ3 ألقاب للدوري اليوناني ولقب الكأس خلال مسيرته مع أولمبياكوس.

ولفرهامبتون بيدرو مارتينيز
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