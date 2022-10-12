10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي المصري مع 10 لاعبين.

وأنهى إنبي موسمه في المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

وجاءت صفقات المصري كالآتي:

محمود جاد

حارس مرمى عمره 24 عاما.

انتقل للمصري قادما من إنبي.

شارك خلال الموسم الماضي في 20 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

مروان حمدي

مهاجم عمره 25 عاما.

انتقل للمصري قادما من الزمالك.

كان معارا خلال الموسم الماضي إلى سموحة وسجل 16 هدفا وصنع 4.

فرانك إيتوجا

مهاجم كاميروني عمره 21 عاما.

انتقل للمصري قادما من أشانتي كوتوكو.

حصل على لقب هداف الدوري الغاني في الموسم الماضي برصيد 21 هدفا.

عبد الرحيم دغموم

جناح أيمن جزائري عمره 23 عاما.

انتقل للمصري قادما من وفاق سطيف.

شارك الموسم الماضي في 39 مباراة سجل أربعة أهداف وصنع 7.

عماد الدين بوبكر

مدافع جزائري عمره 27 عاما.

انتقل للمصري في صفقة انتقال حر قادما من الوداد المغربي.

شارك الموسم الماضي مع شبيبة الساورة في 33 مباراة.

عمرو طارق

مدافع عمره 30 عاما.

انتقل للمصري قادما من الجونة.

شارك الموسم الماضي في 25 مباراة.

أنتوني أوكبوتو

مهاجم نيجيري عمره 28 عاما.

انتقل للمصري قادما من نادي قطر.

شارك في بداية الموسم الحالي مع قطر في 4 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

حسين السيد

ظهير أيسر عمره 31 عاما.

انتقل للمصري قادما من بيراميدز.

شارك الموسم الماضي في 22 مباراة وسجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

عمرو السعداوي

ظهير أيسر عمره 25 عاما.

انتقل للمصري قادما من الجونة.

شارك الموسم الماضي في 33 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

محمد دبش

مدافع عمره 30 عاما.

انتقل للمصري قادما من البنك الأهلي.

شارك خلال الموسم الماضي في 23 مباراة.

وسيفتتح المصري مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة سيراميكا كليوباترا.