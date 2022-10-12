طارق حامد يعتذر لجمهور اتحاد جدة بعد التعادل مع ضمك

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

طارق حامد

اعتذر طارق حامد لاعب اتحاد جدة لجماهير ناديه عقب التعادل مع ضمك.

وفرض ضمك التعادل على اتحاد جدة بهدف لكل فريق ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وقال طارق حامد عبر "SSC ": " خسرنا نقطتين ولكننا ما زالنا في بداية الدوري. مبارة ضمك لا أريد القول بأنها كانت سهلة ولكن دائما من يهدر يستقبل ونحن أهدرنا العديد من الفرص بعدما تقدمنا بالهدف الأول وكان علينا التسجيل ومضاعفة النتيجة".

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"بعد تسجيل الهدف تراجع مستوانا بعض الشيء وهذا أمر طبيعي. مباراة وانتهت وأعتذر لجمهور الاتحاد".

وعن إصابة عبد الرحمن العبود قبل اللقاء أوضح "العبود لاعب مميز وغيابه مؤثر ولكننا كفريق لا يتأثر بخروج أي لاعب. مروان الصحفي لاعب جيد وظهر بمستوى طيب".

وتعرض عبد الرحمن العبود لاعب نادي اتحاد جدة للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة ضمك وحل اللاعب الشاب مروان الصحفي بدلا منه.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي خلف الشباب المتصدر برصيد 19 نقطة.

فيما رفع ضمك رصيد ه إلى 12 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

طارق حامد اتحاد جدة
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