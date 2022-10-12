كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة البطولة العربية

تغلب كاظمة الكويتي على الاتحاد السكندري بنتيجة 106 – 101 في دور ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة المقامة على أراضي الكويت.

وتأهل كاظمة لدور نصف النهائي لينتظر الفائز من مباراة الأهلي والجهراء والتي ستقام بعد قليل.

الربع الأول انتهى بتقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 25-18.

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واستمر تقدم الاتحاد بنهاية الشوط الأول بنتيجة 46-45.

ووسع الاتحاد الفارق بنهاية الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 75-69.

وعاد كاظمة الكويتي في الربع الأخير وفرض سيطرته على المباراة وتعادل الاتحاد في الثانية الأخيرة بثلاثية لتنتهي المباراة بنتيجة 94-94.

واتجهت المباراة لشوط إضافي وتمكن خلاله الفريق الكويتي من حسم المباراة لتنتهي بنتيجة 106-101.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

الاتحاد السكندري كاظمة البطولة العربية لأندية كرة السلة
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